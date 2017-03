Mot du jour n°150 : Contrechant

Felix Mendelssohn / Symphonie n° 4 en la majeur op. 90 / 2. Andante con moto / Chamber Orchestra of Europe, Nikolaus harnoncourt (dir.) / Disque : Teldec 1992;

Franz Schubert / Trio avec piano n° 2 en mi bémol majeur / 2. Andante con moto / Frank Braley (piano), Renaud Capuçon (violon) et Gautier Capuçon (violoncelle) / Disque : Erato/Warner 2007.

Giuseppe Verdi / Don Carlo / Acte IV scène 1 Filippo "Ella giammai m'amo !" / The Orchestra of the Royal Opera House (Covent Garden), Sir Georg Solti (dir.) enregistrement de 1966 / Disque : DECCA 1997.

Maurice Ravel / Concerto en sol majeur pour piano / 2. Adagio assai / Pierre-Laurent Aimard (piano), Cleveland Orchestra, Pierre Boulez (dir.) / Disque : Deutsche Grammophon 2010.