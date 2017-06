Le mot du jour n°214 : Beatbox

Joel Turner / Jungle Rythm (Beatbox Skit) feat. C4 & Kno / Album “City of Dream” / Disque Central Station 2007

Duke Ellington, Juan Tizol et Irving Mills / Caravan / The Mills Brothers / Album : “The Original Soundies Collection vol. 3” / Disque : Orange Leisure 2011

Quincy Jones / Rack ‘Em Up / Don Elliott et Quincy Jones and His orchestra / Album : « Talkin’ Verve » / Disque UMG Recording 2001

Bobby McFerrin / I Feel Good / Bobby McFerrin / Album “The Voice” / Disque Elektra/Asylum Records 1984

Youtube / Flûtiste (2007) /https://www.youtube.com/watch?v=59ZX5qdIEB0

Youtube / Tom Thum / L’orchestre dans ma bouche / Sidney 2013 / https://www.youtube.com/watch?v=GNZBSZD16cY