Mot du jour n°112 : Lamento

♫ Claudio Monteverdi / Lamento della Ninfa : « Amor » (1638) / Le Poème harmonique, Vincent Dumestre (dir.), Claire Lafilliâtre (soprano) / Album : « Monteverdi et Marazolli : Combattimenti ! » / Disque Alpha 2009

♫ Giovanni Battista Fasolo (Il Fasolo) / Lamento di Madama Lucia (1628) / Le Poème harmonique, vincent dumestre (dir.) / Album « Il Fasolo ? » / Disque Alpha 2002

♫ Francesco Cavalli / Giasone / Acte II scène 1 Lamento « Lassa, che far degg’io » / Mariana Flores, Cappella Mediterranea / Album « Cavalli : Heroines of the Venetian Baroque » / Disque Outhere 2014

♫ Henry Purcell / Didon et Enée / Acte III : « When I am Laid » (Didon) / Les Arts Florissants, William Christie / Disque Erato 1995