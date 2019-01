Vladimir Spivakov, le touche à tout de la musique

Programme

Joseph Haydn

Concerto en Ut Maj HOB VIIa - pour violon et orchestre à cordes

II. Adagio

Vladimir Spivakov, violon

Orchestre national de France dirigé par Yehudi Menuhin

Concert enregistré le 27 mars 1997 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Johannes Brahms

Sonate pour violon et piano no 1 en sol majeur, opus 78 Vivace ma non troppo

Adagio (en mi bémol majeur)

Allegro molto moderato (en sol majeur)

Vladimir Spivakov, violon Alexander Ghindin, piano

Concert enregistré le 12 octobre 2007 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Camille Saint-Saëns

Havanaise pour violon et orchestre, opus 83 Vladimir Spivakov, violon

Orchestre national de France dirigé par Lorin Maazel

Concert enregistré le 19 juin 1981 au Palais des congrès de Strasbourg

Camille Saint-Saëns

Introduction et rondo capriccioso, pour violon et orchestre, opus 28 Vladimir Spivakov, violon

Orchestre national de France dirigé par Lorin Maazel

Concert enregistré le 19 juin 1981 au Palais des congrès de Strasbourg

Sergueï Rachmaninov / Daniel Warenberg

Symphonie-Concerto

Denis Matsuev, piano

Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Vladimir Spivakov

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Variations en La Majeur sur un thème rococo op 33 Jean Guihen Queyras, violoncelle

Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Vladimir Spivakov

Concert enregistré le 14 septembre 2012 à la Salle Pleyel, à Paris