Sir Colin Davis en osmose avec Berlioz

Hector Berlioz

L’enfance du Christ, 2ème partie : L'adieu des bergers a la Sainte famille : Choeur des bergers Choeur Tenebrae

Orchestre symphonique de Londres dirigé par Colin Davis

Enregistré en décembre 2006 au Barbican Center de Londres

Hector Berlioz

Waverley, grande ouverture op.1

Orchestre national de France dirigé par Sir Colin Davis

Concert enregistré le 5 novembre 2009 à l'Opéra Comique de Paris

Hector Berlioz

Nuits d’été, opus 7

IV. Absence

V. Au cimetière

VI. L’Ile inconnue

Anna-Caterina Antonacci, soprano

Orchestre national de France dirigé par Sir Colin Davis

Concert enregistré le 23 juin 2006 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Hector Berlioz

Harold en Italie op.16

Orgie des brigands

Souvenirs précédentes

Sabine Toutain, alto

Orchestre national de France dirigé par Sir Colin Davis

Concert enregistré le 5 novembre 2009 à l'Opéra Comique de Paris

Hector Berlioz

Roméo et Juliette (extr.) :

Roméo au tombeau des Capulet (6)

Invocation

Réveil de Juliette

Joie délirante, désespoir, dernières angoisses et mort des deux amants

Finale (7)

La foule accourt au cimetière

Des Capulet et des Montagu

Récitatif et Air du Père Laurence : "Pauvres enfants que je pleure"

Serment de réconciliation : "Jurez donc par l'auguste symbole"

Avec Isabelle Cals (mezzo-soprano)

Pavol Breslik (ténor)

Kyle Ketelsen (baryton-basse)

Choeur de Radio France

Orchestre national de France dirigé par Sir Colin Davis

Concert enregistré le 27 octobre 2006 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Gustav Holst

Les Planètes op.32 :

Mars, celui qui apporte la guerre Vénus, celle qui apporte la paix Mercure, le messager ailé Jupiter, clui qui apporte la gaîté Saturne, celui qui apporte la viellesse Uranus, le magicien Neptune, le mystique

Choeur de femmes de Radio France

Orchestre national de France dirigé par Sir Colin Davis

Concert enregistré le 23 juin 2006 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

