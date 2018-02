Sergiu Celibidache, le chef qui n'enregistrait pas

Sergui Celibidache en quelques mots

Celibidache est né à Roman (Roumanie) le 11 juillet 1912. Il fit des études de philosophie, de musicologie et de mathématiques, avant d’arriver à Berlin où il continua ses études de philosophie et de musique avec notamment comme professeurs Heinz Tiessen et Nicolaï Hartmann. Il dirigea plusieurs orchestres, dont l’Orchestre philharmonique de Berlin et l’Orchestre philharmonique de Munich, et travailla avec Furtwängler (pour qui il avait beaucoup d’estime). Il enseigna parallèlement à sa carrière de chef d’orchestre la phénoménologie de la musique et la direction d’orchestre. Il est décédé le 14 août 1996 à La Neuville-sur-Essonne (France).

______________________________________________________________________________________

Franz Schubert

Rosamunde, ouverture, opus 26, D. 797

Orchestre national de l’ORTF dirigé par Sergiu Celibidache

Concert donné le 02 octobre 1974 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Franz Schubert

Symphonie no 5 en si bémol majeur (D. 485)

I. Allegro / II. Andante con moto / III. Menuetto / IV. Allegro Vivace

Orchestre national de l’ORTF dirigé par Sergiu Celibidache

Concert donné le 30 décembre 1973 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Richard Strauss

Mort et transfiguration

Orchestre national de l’ORTF dirigé par Sergiu Celibidache

Concert donné le 23 décembre 1973 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Igor Stravinski

Petrouchka : Danse russe, Danse des nourrices, Danse des cochers et des palefreniers

Orchestre national de l’ORTF dirigé par Sergiu Celibidache

Concert donné le 6 février 1974 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Arnold Schoenberg

Lieder, Opus 8

Colette Herzog, soprano

Orchestre national de France dirigé par Sergiu Celibidache

Concert donné le 17 septembre 1974 Paris au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Darius Milhaud

Saudades do Brasil, suite de danses

Orchestre national de l’ORTF dirigé par Sergiu Celibidache

Concert donné le 15 février 1974 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Pour aller plus loin

- Sergiu Celibidache : "La musique n'est rien"

Textes et entretiens pour une phénoménologie de la musique

Actes Sud / Mai 2012

- Celibidache et Furtwängler

Le philharmonique de Berlin dans la tourmente de l'après-guerre

Klaus Lang, Traduit par Hélène Boisson

Buchet / Chastel 2012