Riccardo Chailly le magnifique

La musique comporte toujours un élément d'espoir. Elle est une grande amie, une partenaire indispensable pour la vie. Riccardo Chailly

Programme des concerts

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orchestre national de France dirigé par Riccardo Chailly

Concert donné le 14 juin 1984 au Palais des sports de Dijon

Sergueï Prokofiev

L’amour des trois oranges

I. Les Ridicules / II. Scène infernales / III. Marche / IV. Scherzo / V. Le prince et la princesse / VI. La fuite

Orchestre national de France dirigé par Riccardo Chailly

Concert donné le 14 juin 1984 au Palais des sports de Dijon

Jean Sibelius

Concerto pour violon en ré mineur, op. 47

I. Allegro moderato / II. Adagio di molto / III. Finale

Christian Tetzlaff, violon

Orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Riccardo Chailly

Concert donné le 19 janvier 2014 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Jean Sibelius

Finlandia opus 26

Orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Riccardo Chailly

Concert donné le 19 janvier 2014 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano no 2 en sol mineur opus 22

Brigitte Engerer, piano

Orchestre de Paris dirigé par Riccardo Chailly

Concert donné le 16 janvier 1985 à la Salle Pleyel, à Paris

Modest Moussorgski

Tableaux d'une exposition

Orchestration de Maurice Ravel

Orchestre national de France dirigé par Riccardo Chailly

Concert donné le 14 juin 1984 au Palais des sports de Dijon

Conversation avec Riccardo Chailly

Quels sont vos premiers souvenirs musicaux ?

"J'ai toujours entendu de la musique classique à la maison : mon père Luciano Chailly était compositeur d'opéra. Chez nous, à Milan, il y avait une immense collection de disques historiques, et j'ai été bercé par les grands musiciens du passé, chefs, instrumentistes ou chanteurs. Mais mon premier souvenir marquant de musique en direct remonte, je crois, à mes 3 ans : je me réveille en pleine nuit, et j'entends mon père jouer de l'opéra italien (Verdi ?) au piano. Je suite resté longtemps à l'écouter, fasciné ..."

Gioachino Rossini

Petite messe solennelle

GewandhausChor

Gewandhausorchester Leipzig

Chor der Oper Leipzig

Riccardo Chailly conductor

Alexandrina Pendatchanska soprano

Manuela Custer mezzo-soprano

Stefano Secco tenor

Mirco Palazzi bass

