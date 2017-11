[Récitals] Vadym Kholodenko & Lilya Zilberstein autour de la révolution russe de 1917

♪ Vadym Kholodenko, piano

Récital donné le Concert donné le 5 novembre 2017 à 11 heures à l’Auditorium de la Maison de la radio

Nikolaï Medtner

Six Contes de fées op. 51

I. Allegro molto vivace al rigore di tempo e sempre leggierissimo

II. Cantabile, tranquillo - Allegretto cantabile ed expressivo - Vivo (ma non troppo allegro) - Tempo I

III. Allegretto a grazioso - Allegro (non troppo) al rigore di tempo - Tempo I

IV. Allegretto con moto fessibile

V. Presto

VI. Allegro vivace sempre al rigore di Tempo

Sergueï Rachmaninov

Préludes op. 23 et 32 (extraits)

Préludes op. 23 no 1 et 2

Préludes op. 32 nos 5, 9, 10, 11, 12

Alexander Scriabin

Sonate pour piano no 5 en fa dièse Majeur, op. 53

♫ Lilya Zilberstein, piano

Dmitri Chostakovitch

Sonate pour piano no 1, op. 12

Allegro - Meno mosso - Adagio - Allegro - Lento - Allegro

Sergueï Rachmaninov

Six Moments musicaux op. 16

I. Andantino

II. Allegretto

III. Andante cantabile

IV. Presto

V. Adagio sostenuto

VI. Maestoso

bonus web :

Sergueï Taneïev

Prélude et fugue en sol dièse mineur, op. 29

Alexander Scriabin

Sonate pour piano no 3 en fa dièse mineur, op. 23

I. Drammatico

II. Allegretto

III. Andante

IV. Presto con fuoco