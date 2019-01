Rafael Kubelik, un chef qui donne vie à la musique

Programme des concerts

Antonin Dvorak

Carnaval, ouverture opus 92

Orchestre radio symphonique de Francfort dirigé par Rafael Kubelik

Concert enregistré le 14 septembre 1972

Robert Schumann

Concerto pour violon et orchestre en ré mineur, WoO 23

I. In kräftigem, nicht zu schnellem Tempo [Dans un tempo vigoureux, pas trop rapide] II. Langsam [Lent] – III. Lebhaft, doch nicht schnell [Animé, mais pas rapide]

Henryk Szeryng, violon

Orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Rafael Kubelik

Concert enregistré le 10 mai 1972

Bohuslav Martinu

Trois Fresques de Piero della Francesca

Orchestre philharmonique de la RTF dirigé par Rafael Kubelik

Concert enregistré le 9 septembre 1960 au Théâtre municipal de Besançon

Johannes Brahms

Symphonie no 4 en mi mineur, opus 98

I. Allegro non troppo (mi mineur)

II. Andante moderato (mi majeur)

III. Allegro Giocoso – poco meno presto – Tempo I (do majeur)

IV. Allegro energico e passionato – Più allegro (mi mineur)

Orchestre philharmonique de la RTF dirigé par Rafael Kubelik

Concert enregistré le 9 septembre 1960 au Théâtre municipal de Besançon

Leos Janacek

Sinfonietta op. 60

I. Fanfare. Allegretto

II. Le Château. Andante – Allegretto

III. Le Monastère de la reine. Moderato

Orchestre symphonique de la Radio Bavaroise dirigé par Rafael Kubelik