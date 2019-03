Portrait de chef, James Conlon

Programme

Alexander von Zemlinsky

Suite Cymbeline

Orchestre de l’Opéra de Paris dirigé par James Conlon

Concert enregistré le 24 juin 1999 au Palais Garnier, à Paris

Wolfgang-Amadeus Mozart

Concerto pour piano et orchestre n°17 en sol Majeur K 453

Orchestre national de France dirigé par James Conlon

Concert enregistré le 25 avril 1991 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Florent Schmitt

La tragédie de Salomé, opus 50 Prélude danse des Perles

Orchestre national de France dirigé par James Conlon

Concert enregistré le 19 octobre 1993 au Studio 104 de la Maison de la radio, à Paris

Leonard Bernstein

Symphonie no 2, “The Age of Anxiety”

Première partie

A. The Prologue (Le prologue). Lento moderato

B. The Seven Ages (Les sept âges) : Variations 1 à 7

C. The Seven Stages (Les sept stades) : Variations 8 à 14

Deuxième partie

A. The Dirge (Le chant funèbre). Largo

B. The Masque (Le masque). Extremely fast

C. The Epilogue (L’épilogue). L’istesso tempo – Adagio – Andante – Con moto

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orchestre national de France dirigé par James Conlon

Concert enregistré le 22 novembre 2006 à la Cité de la musique, à Paris