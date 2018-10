Le sensationnel concert de Klaus Tennstedt

“Il faut prendre des coups dans la vie pour comprendre les grands compositeurs."

Klaus Tennstedt

Gustav Mahler

Symphonie no 1 en ré majeur, dite “Titan”

II. Kräftig bewegt doch nicht zu schnell (Vigorous, agitated, but not too fast

Orchestre philharmonique de Londres dirigé par Klaus Tennstedt

Concert donné le 12 février 1985 au Royal Festival Hall de Londres

Intense Media LPO1001

Concert donné le 12 octobre 1977 à la Salle Pleyel, à Paris

Richard Strauss

Concerto pour hautbois et petit orchestre

I. Allegro moderato

II. Andante

III. Vivace

Michel Crocquenoy, hautbois

Orchestre national de France dirigé par Klaus Tennstedt

Concert donné le 12 octobre 1977 à la Salle Pleyel, à Paris

Richard Wagner

Wesendonck Lieder

Der Engel (L'Ange), composé en novembre 1857

Stehe still ! (Arrête-toi !), composé en février 1858

Im Treibhaus - Studie zu Tristan und Isolde (Dans la serre), composé en mai 1858

Schmerzen (Douleurs), composé en décembre 1857

Träume - Studie zu Tristan und Isolde (Rêves), composé en décembre 1857

Nadine Denize, soprano

Orchestre national de France dirigé par Klaus Tennstedt

Concert donné le 12 octobre 1977 à la Salle Pleyel, à Paris

Sergueï Prokofiev

Symphonie no 5 en si bémol majeur opus 100

I. Andante

II. Allegro marcato

III. Adagio

IV. Allegro giocoso

Orchestre national de France dirigé par Klaus Tennstedt

Concert donné le 12 octobre 1977 à la Salle Pleyel, à Paris

Gustav Mahler

Symphonie no 6 en la mineur « Tragique »

III. Andante moderato

Orchestre philharmonique de Londres dirigé par Klaus Tennstedt

Concert donné le 22 août 1983 au Royal Albert Hall de Londres

Intense Media LPO1001

Klaus Tennstedt

Tannhäuser (ouverture)

London Philharmonic Orchestra dirigé par Klaus Tennstedt