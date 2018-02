Le phénomène Daniil Trifonov

♫ Bon anniversaire Dominique Merlet !

Sergueï Prokofiev

Concerto pour piano no 1 en ré bémol majeur, op. 10

Dominique Merlet, piano

Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Kazuhiro Koizumi

Concert donné le 23 avril 1975 à la Salle Pleyel, à Paris

♬ Daniil Trifonov, bientôt 27 ans, déjà dans la cour des grands

Jean-Sébastien Bach / Franz Liszt

Fantaisie et fugue en sol mineur BWV 542

Daniil Trifonov, piano

Concert donné le 08 novembre 2014 au Théâtre des Champs Elysées, Paris

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano no 32 en ut mineur, opus 111

Daniil Trifonov, piano

Concert donné le 08 novembre 2014 au Théâtre des Champs Elysées, Paris

Igor Stravinski

Sérénade en La Majeur

Daniil Trifonov, piano

Concert donné le jeudi 16 janvier 2014 à la salle Rameau à Lyon

Sergueï Rachmaninov

Concerto pour piano en ré mineur, op. 30

Daniil Trifonov, piano

Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Whun Chung

Concert donné le 19 juin 2015 à la Grande Salle de la Philharmonie à Paris

Daniil Trifonov

Rachmaninia (extrait) Premier mouvement

Daniil Trifonov, piano

Concert donné le jeudi 16 janvier 2014 à la salle Rameau de Lyon

_________________________________________________________________

Conversation avec Daniil Trifonov

"Je suis né à Nijni Novgorod, à 400 kilomètres de Moscou. Ma grand-mère était chef de chœur, mon père, Oleg est compositeur et ma mère, Marine, enseigne la théorie de la musique. Ils se sont vite aperçus que j'étais doué. A huit ans, j'ai donné mon premier concert avec orchestre et c'est en plein milieu de celui-ci que j'ai perdu l'une de mes dents de lait. Ma famille s'est installée à Moscou pour que je puisse intégrer l'Académie russe de musique Gnessine, dans la classe de Tatiana Zelikman. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour cela."

Les Etats-Unis avec Sergueï Babayan

"Grâce à lui, j'ai appris que chaque pièce est une histoire unique dont l’interprétation traduit la magie, sans possibilité de reproduction. Il y a de fait une part essentielle d'improvisation. Babayan incite d'ailleurs ses étudiants à jouer les phrases les plus simples avec les expressions, les émotions les plus diverses, comme le ferait un acteur. Vous appréhendez ainsi les limites des timbres, des couleurs, des dynamiques. De la même façon, il nous demande d'improviser sur une mélodie du morceau que nous jouons."

Avant un concert

"Avant un concert, j'apprécie la natation, le fait de confronter mes doigts et tout mon corps à la résistance de l'eau. C'est un effort sans contrainte avec, au bout, la certitude d'un bien être immédiat. Comme le yoga et le Qi gong, une méthode, une méthode de respiration chinoise efficace. J'ai aussi l'habitude de dormir une heure avant d'entrer en scène et, ainsi, ne plus être disponible pour personne, retrouver l'oubli de soi."

Source : Classica, juillet-août 2017

Site officiel de Daniil Trifonov