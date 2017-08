Le meilleur des concerts de RF du samedi 19 août 2017 : Tchaïkovsky, Bach, Mozart, Dvorak

Programme des concerts

Piotr Ilyitch Tchaïkovski (1840-1893)

Concerto n°1 en si bémol mineur op. 23

pour piano et orchestre

1. Allegro non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito

2. Andantino semplice - Prestissimo - Tempo I

3. Allegro con fuoco

Denis Kozhukhin : Piano

Orchestre National de France

Kazuki Yamada : Chef d'orchestre

Jean Sébastien Bach (1685 - 1750)

Jesu meine Freude BWV 227

pour choeur mixte à 5 voix et basse continue

Choral : Jesu meine Freude

(Auteur : Johann Franck)

Es ist nun nichts (Choeur)

(Auteur : Anonyme)

Choral : Unter deinen Schirmen

(Auteur : Johann Franck)

Denn das Gesetz des Geistes (Trio sopranos et haute-contre) (Auteur : Anonyme)

Choral : Trotz dem alten Drachen

(Auteur : Johann Franck)

Ihr aber seid nicht fleischlich (Choeur)

(Auteur : Anonyme)

Choral : Weg mit allen Schätzen

(Auteur : Johann Franck)

So aber Christus in euch ist (Trio haute-contre ténor et basse) (Auteur : Anonyme)

Choral : Gute Nacht o Wesen

(Auteur : Johann Franck)

So nun der Geist (Choeur)

(Auteur : Anonyme)

Choral : Weicht ihr Trauergeister

(Auteur : Johann Franck)

MAITRISE DE NOTRE DAME DE PARIS

Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791)

Concerto n°3 en Sol Majeur K 216 (1775)

pour violon et orchestre

1. Allegro

2. Adagio

3. Rondeau

Orchestre National de France

Daniele Gatti : Direction

Ray Chen : Violon

Antonin Dvorak (1841 - 1904)

Symphonie n°7 en ré mineur op 70 B 141 (1885)

Allegro maestoso

Poco adagio

Scherzo-Vivace

Allegro

Denis Matsuev : Piano

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine : Direction