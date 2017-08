Le meilleur des concerts de RF du samedi 12 août : Haydn, D.Scarlatti, Beethoven...

♫ Programme musical

Joseph Haydn (1732 - 1809)

Symphonie en Mi bémol Maj HOB I:103 "Roulements de timbales" (1795)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Roger Norrington : Direction

Momo Kodama : Piano

Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)

Salve Regina

Baptiste Lopèz : Violon

Sandrine Dupé : Violon

Rachel Rowntree : Violon

Giorgia Simbula : Violon

Myriam Mahnane : Violon

Arnold Bretagne : Violoncelle

Marion Mallevaes : Contrebasse

Vincent Blanchard : Hautbois

Massimo Moscardo : Luth

Joseph Casadellà : Basson

Denis Comtet : Clavecin, Orgue

Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin : Direction

Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)

Concerto pour violon et orchestre en Ré Majeur op 61 (1806)

pour violon et orchestre

1. Allegro ma non troppo

2. Larghetto

3. Rondo

Orchestre National de France

Sergei Khachatryan : Violon

Daniele Gatti : Direction

Johannes Brahms (1833 - 1897)

Variations pour orchestre sur un thème de Haydn, op 56a (1873)

Choral de Saint-Antoine

Variation I

Variation II

Variations III

Variations IV

Variations V

Variations VI

Variations VII

Variations VIII

Final

Orchestre National de France

Marc ALBRECHT : Direction

Barry Douglas : Piano

Benjamin Britten (1913 - 1976)

Friday afternoons op 7 (1933 - 1935)

pour chœur d'enfants et piano

Begone, Dull Care

Cuckoo

A New Year Carol

Fishing Song

The Useful Plough

Jazz-Man

Jérôme Voisin : Clarinette

Anne Le Bozec : Piano

Maîtrise de Radio France

Marie Noëlle Maerten : Direction