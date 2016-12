Le meilleur des concerts de Radio France - Musique américaine jusqu’à minuit à la veille du réveillon du nouvel an

Danses symphoniques extraite de West Side Story de Leonard Bernstein par l’Orchestre National de France sous la direction de Kurt Masur.

Concert enregistré le 25 mars 2010, Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Deuxième et troisième mouvements du Concerto pour piano et orchestre en fa majeur de George Gershwin par Barry Douglas au piano, l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Marek Janowski.

Concert enregistré à la Salle Pleyel, à Paris

To be sung on the water (chanté sur l’eau), swing low sweet chariot et Down the river to pray de Samuel Barber par la Maitrise de Radio France sous la direction de Sofie Jeannin avec Corine Durous au piano.

Concert enregistré le 28 juin 2015 dans le cadre du festival de Saint-Denis

Dernier mouvement de la Symphonie du nouveau monde d’Antonin Dvorak par l’Orchestre National de la RTF sous la direction de Georges Prêtre.

Concert enregistré le 22 novembre 1960, au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Fin de la Suite Rodéo d’Aaron Copland par l’orchestre national de France sous la direction de David Zinman.

Concert enregistré le 20 décembre 1990 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris