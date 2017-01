Bienvenue Emmanuel Krivine !

Au programme

Piotr-Ilitch Tchaïkovski : Symphonie no 5 en mi min, op. 64

IV. Finale. Andante maestoso

Orchestre national de France dir. par Emmanuel Krivine

Concert enregistré le 26 octobre 2002 au Théâtre des Champs-Elysées, Paris

Johannes Brahms : Concerto pour piano et orchestre no 2 en si bémol majeur, op. 83

I. Allegro non troppo

Evgeny Kissin, piano

Orchestre National de France dir. Emmanuel Krivine

Concert enregistré le 26 octobre 2002 au Théâtre des Champs-Elysées, Paris

Belà Bartók : Deux portraits op. 5

Premier portrait: Egy Ideális (idéal)

Deuxième portrait: Egy Torz (difforme)

Emmanuel Krivine, violon

Nouvel orchestre philharmonique de Radio France dir. par Gilbert Amy

Concert enregistré le 23 septembre 1976 à la Salle Pleyel, Paris

Richard Wagner : Tristan et Isolde

Acte III : Mort d'Isolde

Birgit Nilsson, soprano

Orchestre National de France dir. par Karl Böhm

Concert enregistré le 25 juin 1975 à la Salle Pleyel, Paris

Hector Berlioz : Le Corsaire, Ouverture op. 21

Orchestre National de France dir. par Emmanuel Krivine

Concert enregistré le 3 mars 2016 à l'Auditorium de la Maison de la radio, Paris

_____________________________________________________________________________________________

Piotr-Ilitch Tchaïkovski : Concerto pour violon en ré Maj., Op. 35

III. Allegro vivacissimo

Vadim Repin, violon

Orchestre Symphonique de Londres dir. par Emmanuel Krivine

__________________________________________________________________________

Pour aller plus loin

