Le meilleur des concerts de RF du samedi 5 août 2017

Programme du concert

Hector Berlioz (1803 - 1869)

Le Corsaire ouverture op 21 (1844)

pour orchestre

Franz Liszt : Transcription

Allegro assai – Adagio sostenuto – Allegro assai

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine : Direction

Bertrand Chamayou : Piano

Jean Sébastien Bach (1685 - 1750)

Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225 (1726 -1727)

pour choeur mixte à 8 voix et basse continue / sur les Psaumes 149 et 150

Singet dem Herrn ein neues Lied (Auteur : Anonyme)

Wie wich ein Vater erbarmet - Gott nimm dich ferner unser an (Auteur : Johann Gramann

Lobet den Herrn in seinen Tate (Auteur : Anonyme)

Maîtrise de Radio France

Lionel Sow : direction Maîtrise Notre Dame

Sofi Jeannin : direction Maîtrise Radio France

Benjamin Britten (1913 - 1976)

Sinfonia da Requiem op 20 (1939 - 1940)

pour orchestre

1. Lacrymosa (andante ben misurato)

2. Dies irae (Allegro con fuoco)

3. Requiem Aeternam (Andante molto tranquilo)

Orchestre National de France

Edward Gardner : Direction

James Ehnes : Violon

Dimitri Chostakovitch (1906 - 1975)

Concerto n°2 en Sol Majeur op 126 (1966)

pour violoncelle et orchestre

1. Largo

2. Allegretto

3. Allegretto

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck : Direction

Sol Gabetta : Violoncelle

Edvard Grieg (1843 - 1907)

Suite dans le style ancien op 40 (1884-1885)

pour orchestre à cordes - "Au temps de Holberg"

- Prélude

- Sarabande

- Gavotte

- Air

- Rigaudon

Orchestre National de France

Alain Altinoglu : Direction

Eri Nakamura : Soprano

Steve Davislim : Ténor

Paul Gay : Basse (voix)

Choeur de Radio France

Jörg-Peter Weigle : Direction

Luc Héry : violon solo, Violon

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Don Giovanni, ouverture (1787)

Andante - Molto allegro

Orchestre National de France

Daniele Gatti : Direction

Nora Cismondi : Hautbois

Joseph Haydn (1732-1809)

Symphonie en Mi bémol Maj HOB I : 103 [Extrait]

Roulements de timbales (1795)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Sir Roger Norrington

à réécouter émission Le concert de midi et demi du lundi au vendredi Bach par les Maîtrises de Radio France et Notre-Dame de Paris