Le meilleur des concerts RF du samedi 29 juillet : Haydn, Mozart, Dutilleux, Berlioz...

Programme du concert

Joseph Haydn (1732 - 1809)

Symphonie en fa mineur HOB I : 49 "La passion" (1768)

1. Adagio

2. Allegro di molto

3. Menuet - Trio

4. Presto

Orchestre Philharmonique de Radio France

Roger Norrington : Direction

Adam Laloum : Piano

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Concerto n°27 en Si bémol Majeur K 595 (1791)

pour piano et orchestre

1. Allegro

2. Larghetto

3. Allegro

Orchestre Philharmonique de Radio France

Roger Norrington : Direction

Adam Laloum : Piano

Leos Janacek (1854 - 1928)

Rikadla (Comptines) JW V / 17 (extraits) (1925 - 1926)

pour chœur d'enfants, clarinette et piano

4. Leze krtek (Taupe longe la haie)

5. Karel do pekla zajel (Charlie a pris le chemin de l’enfer)

7. Franta rasu (François le Bouseux)

9. Delam delam kazani (Je te fais un sermon)

11. Ho ho kravy do (Ho ho voici les vaches qui passent)

14. Koza bila hrusky sbira (Une chèvre blanche ramasse des poires)

17. Vasek pasek bubenik (Vasek le tambour ce petit gredin)

18. Frantiku frantiku (François mon petit François)

Jérôme Voisin : Clarinette

Anne Le Bozec : Piano

Maîtrise de Radio France

Marie Noëlle Maerten : Direction

Henri Dutilleux (1916 - 2013)

Symphonie n°1 (1951)

1. Passacaille

2. Scherzo molto vivace

3. Intermezzo : Lento

4. Finale, con variazioni

Orchestre National de France

Daniele Gatti : Direction

Nora Cismondi : Hautbois

Hector Berlioz (1803 - 1869)

La Symphonie Fantastique op 14 (1830)

1. Rêveries - Passions

2. Un bal

3. Scène aux champs

4. Marche au supplice

5. Songe d’une nuit de sabbat

Sergei Khachatryan : Violon

Orchestre National de France

Daniele Gatti : Direction

Gustav Theodore Holst (1874 - 1934)

2 Eastern pictures H 112 (1911)

pour ensemble vocal et harpe

Spring

Summer Ave Maria op 9b (1900)

pour choeur de femmes a cappella

Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin : Direction

KALIDASA : Auteur de texte

Iris TOROSSIAN : Harpe

Marion Lénart : Harpe

Paul Valéry : Auteur de texte