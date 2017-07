Best-of de la saison 2016-2017

Giacomo Rossini

Petite messe solennelle

I. Kyrie eleison - Christe eleison / II. Gloria in excelsis deo / III. Gratias agimus tibi

Barbara Vignudelli, soprano / Pauline Leroy, alto / Pierre Vaello, ténor / Grégoire Guérin, basse /

Géraldine Dutroncy et Catherine Cournot aux pianos

Mathias Lecomte, harmonium

Choeur de Radio France dir. par Sofi Jeannin

Enr. le 30 octobre 2016 à l’Auditorium de la Maison de la radio

Richard Strauss

L’amour de Danaé

Orchestre national de France dir. par Fabien Gabel

Enr. le 29 septembre 2016 au Théâtre des Champs-Elysées

Sergueï Prokofiev

Concerto pour piano no 3 en do Maj., op. 26

III. Allegro ma non troppo

Lukas Geniusas, piano

Orchestre philharmonique de Radio France dir. par Andrey Boreyko

Enr. le 3 mars 2017 à l’Auditorium de la Maison de la radio, à Paris

Dmitri Kabalevsky

Les Comédiens, suite pour petit orchestre, op. 26

Orchestre philharmonique de Radio France dir. par Osmo Vanska

Enr. le 2 décembre 2016 à l’Auditorium de la Maison de la radio, à Paris