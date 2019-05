Claudio Abbado, l'intuitif

Claudio Abbado en quelques citations

“Le processus créateur de l’interprétation n’est que la conclusion d’une longue prospection à travers l’oeuvre. Et il est difficile de dire où se situe la limite entre l’intelligence, l’instinct et l’intuition. Je crois qu’il est indispensable que l’instinct prédomine.”

La pianiste Hélène Grimaud parle de son travail avec Claudio Abbado

Au programme des concerts

Sergueï Prokofiev

Suites symphoniques de Roméo et Juliette, n° 1 op. 64 bis et n° 2 op. 64 ter (extraits)

I/ Montaigu et Capulet (suite n° 2, 1ère partie)

II/ Danse (suite n° 2, 4ème partie)

III/ Danse des jeunes filles des Antilles (suite 2, 6ème partie)

IV/ La mort de Tybalt (suite 1, 7ème partie)

Orchestre national de l’ORTF dirigé par Claudio Abbado

Concert enregistré le 12 novembre 1969 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Sergueï Prokofiev

Concerto pour piano no 3 en do majeur, opus 26

I. Andante - Allegro

II. Andantino con variazioni

III. Allegro ma non troppo

Martha Argerich, piano

Orchestre national de l’ORTF dirigé par Claudio Abbado

Concert enregistré le 12 novembre 1969 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Ludwig van Beethoven

Romance no 2 en fa majeur opus 50

Isaac Stern, violon

Orchestre national de France dirigé par Claudio Abbado

Concert enregistré le 28 juin 1980 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Ludwig van Beethoven

Symphonie no 7 en la majeur, op. 92

Poco sostenuto - Vivace

Allegretto

Presto

Allegro con brio

Orchestre national de France dirigé par Claudio Abbado

Concert enregistré le 28 juin 1980 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Gustav Mahler

Symphonie no 2 en ut mineur « Résurrection »

II. Andante moderato

Orchestre des jeunes de la Communauté européenne dirigé par Claudio Abbado

Concert enregistré le 20 août 1985 à la Salle Pleyel, à Paris

Johannes Brahms

1ère Sérénade en ré majeur, opus 11

IV. Menuetto

Orchestre de chambre d’Europe dirigé par Claudio Abbado

Concert enregistré le 3 août 1986 dans le cadre du Festival de Radio France à Montpellier