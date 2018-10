Evgeny Kissin, Titan du clavier

Au programme des concerts

Wolfgang-Amadeus Mozart

Sonate pour piano à quatre mains en do majeur, KV 521

Evgeny Kissin et Martha Argerich, pianos

Concert donné le 23 janvier 2012 au Théâtre des Champs-Elysées, Paris

Felix Mendelssohn

Trio pour piano, violon et violoncelle no 1 en ré mineur, op. 49

I. Molto allegro ed agitato (ré mineur)

II. Andante con moto tranquillo (si bémol majeur)

III. Scherzo : Leggiero e vivace (ré majeur)

IV. Finale : Allegro assai appassionato (ré mineur, coda en ré majeur)

Silvia Marcovici, violon Alexandre Kniazev, violoncelle Evgeny Kissin, piano

Concert donné le 14 juillet 2009 à l'Opéra Berlioz-Le Corum à Montpellier dans le cadre du Festival de Radio France et Montpellier

Frédéric Chopin

Concerto pour piano no 2 en fa mineur opus 21

Evgeny Kissin, piano

Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Whun Chung

Concert donné le 23 février 2010 à la Salle Pleyel à Paris

Léopold Godowsky

Old Vienna

Evgeny Kissin, piano

Concert donné le 16 juillet 2004 à l'Opéra Berlioz-Le Corum à Montpellier dans le cadre du Festival de Radio France et Montpellier

Witold Lutoslawski

Variations sur un thème de Paganini

Evgeny Kissin et Martha Argerich, pianos

Concert donné le 23 janvier 2012 au Théâtre des Champs-Elysées, Paris

Franz Liszt

Vallée d'Obermann (Lento assai - Più lento - Recitativo - Più mosso - Presto - Lento)

Extraite de la Première année : Suisse (S 160)

Evgeny Kissin, piano

Concert donné le 13 juillet 2011 à l'Opéra Berlioz-Le Corum, Montpellier dans le cadre du Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon

Moritz Moszkowski

Caprice espagnol opus 37

Evgeny Kissin, piano

Concert donné le 16 juillet 2004 à l'Opéra Berlioz-Le Corum à Montpellier dans le cadre du Festival de Radio France et Montpellier