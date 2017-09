L'Orchestre national de France avec les solistes Clara Haskil et Truls Mork

Programme des concerts

Wolfgang-Amadeus Mozart

Concerto pour piano en la Majeur, no 23, K. 488

Allegro (la Maj.) / II. Adagio (fa # min.) / III. Allegro assai (la Maj.)

Clara Haskil, piano

Orchestre national de l’ORTF dir. par Charles Munch

Enr. le 15 septembre 1959 à Montreux

Réalisation : Pierre-Olivier François, Pascal Cling (Arte, 2017)

Alexandre Borodine

Dans les Steppes de l’Asie centrale

Orchestre national de France dir. par Tugan Sokhiev

Enr. le 8 oct. 2009 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Dmitri Chostakovitch

Concerto pour violoncelle et orchestre no 2, op. 126

I. Largo / II. Allegretto / III. Allegretto

Truls Mork, violoncelle

Orchestre national de France dir. par Tugan Sokhiev

Enr. le 8 oct. 2009 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Nikolaï Rimsky-Korsakov

Shéhérazade, op. 35

I. La mer et le vaisseau de Simbad (Largo e maestoso — Allegro non troppo)

II. Le récit du prince Kalender (Lento — Andantino — Allegro molto — Con moto)

III. Le jeune prince et la jeune princesse (Andantino quasi allegretto — Pochissimo più mosso — Come prima — Pochissimo più animato)

IV. Fête à Bagdad - La Mer - Le Vaisseau se brise sur un rocher surmonté d'un guerrier d'airain (Allegro molto — Vivo — Allegro non troppo maestoso)

Orchestre national de France dir. par Tugan Sokhiev

Enr. le 8 oct. 2009 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

