Les incontournables chefs d’orchestres de Debussy

Je travaille à des choses qui ne seront comprises que par les petits-enfants du vingtième siècle.

Claude Debussy

Claude Debussy (1862-1918)

La mer, trois esquisses symphoniques :

I. De l’aube à midi sur la mer

II. Jeux de vagues

III. Dialogue du vent et de la mer

Orchestre l'ORTF dirigé par Jascha Horenstein

Dans le programme du premier concert de "La Mer" (1905), Debussy présente son travail instrumental comme « une sorte de palette sonore où l’habileté du pinceau mêle des tons rares et brillants pour traduire, dans toute la variété de leur gamme, les jeux d’ombre et de lumière, tout le clair-obscur des flots changeants et infinis. »

Claude Debussy (1862-1918)

L'enfant prodigue, Air de Lia

Elisabeth Söderström, soprano

Orchestre philharmonique de l'ORTF dirigé par Paul Paray

Concert donné le 22 janvier 1971 à la Salle Pleyel, à Paris

Claude Debussy (1862-1918)

Images

Iberia : I. Par les rues et par les chemins

II. Des parfums de la nuit

III. Le matin d’un jour de fête

Orchestre national de l’ORTF dirigé par Charles Munch

Concert donné le 14 juin 1964 à Bergen, Norvège

Claude Debussy (1862-1918)

Six épigraphes antiques orchestré par Ernest Ansermet

I. Pour invoquer Pan, dieu du vent de l’été II. Pour un tombeau sans nom III. Pour que la nuit soit propice IV. Pour la danseuse aux crotales V. Pour l’Égyptienne VI. Pour remercier la pluie au matin Nouvel Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Armin Jordan

Concert donné le 28 juin 1983 à la Salle Pleyel, à Paris

Claude Debussy (1862-1918)

Prélude à l’après-midi d’un faune

Nouvel Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Armin Jordan

Concert donné le 28 juin 1983 à la Salle Pleyel, à Paris

d’après le poème L’Après-midi d’un faune de Stéphane Mallarmé

“Mallarmé vint chez moi, l’air fatidique et orné d’un plaid écossais. Après avoir écouté, il resta silencieux pendant un long moment, et me dit : “Je ne m’attendais pas à quelque chose de pareil ! Cette Musique prolonge l’émotion de mon poème et en situe le décor plus passionnément que, la couleur”.

Claude Debussy à G. Jean-Aubry, 25 mars 1910, ibid., p. 1261

Claude Debussy (1862-1918)

Nocturnes

Choeur de Radio France

Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Pierre Boulez

Concert donné le 09 novembre 2005 au Théâtre du Châtelet, à Paris

Claude Debussy (1862-1918)

En blanc et noir

Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Alexander Vedernikov

Concert donné le 05 octobre 2012 à la Salle Pleyel, à Paris