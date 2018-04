Intégrale Debussy par Alain Planès (4/4)

"Le génie musical français, c’est quelque chose comme la fantaisie dans la sensibilité."

Claude Debussy

Morceau de concours

Alain Planès, piano

Concert donné le 11 mars 2018 à l’Auditorium de la Maison de la radio

Hommage à Haydn

Alain Planès, piano

Le Petit Nègre

Alain Planès, piano

Valse (La plus que lente)

Alain Planès, piano

Children’s Corner

I. Doctor Gradus ad parnassum

II. Jimbo’s Lullaby

III. Sérénade for the doll

IV. The Snow is dancing

V. The little Shepherd

VI. Golliwogg’s Cake-Walk

Alain Planès, piano

Études pour piano - 2e livre

7. pour les degrés chromatiques 8. pour les agréments 9. pour les notes répétées 10. pour les sonorités opposées 11. pour les arpèges composés 12. pour les accords Alain Planès, piano

Claude Debussy : Préludes pour piano - 2e livre

Brouillards : Modéré

Feuilles mortes : Lent et mélancolique

La Puerta del Vino (La porte du vin) : Mouvement de Habanera

«Les fées sont d'exquises danseuses» : Rapide et léger

Bruyères : Calme

Général Lavine - Excentric : Dans le style et le mouvement d'un Cake-walk

La terrasse des audiences du clair de lune : Lent

Ondine : Scherzando

Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C. : Grave

Canope : Très calme et doucement triste

Les tierces alternées : Modérément animé

Feux d'artifice : Modérément animé

Alain Planès, piano

→ Bibliographie

Claude Debussy - L'oeuvre pour piano

Alain Planès

Harmonia Mundi, 2018

Philippe CASSARD

Actes Sud , 2018