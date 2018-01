Augustin Dumay, le violon intérieur

Augustin Dumay, sa formation, ses débuts

Entré au Conservatoire de Paris à dix ans, sorti à treize avec son premier prix, Augustin Dumay justifie alors clairement la voie qu'il a décidé de choisir. Né dans une famille de musiciens, il a commencé le violon à l'âge de trois ans. "Il n'a jamais été question pour moi de faire autre chose. J'avais autant de joie à jouer à cet âge que maintenant. Je n'ai jamais eu l'impression d'effort, mais au contraire d'une activité indispensable à mon équilibre." Ses premiers concerts, il les donne dès sa sorite du conservatoire. Tout de suis, cependant, il va changer de voie ; une rencontre avec Arthur Grumiaux lui fait prendre conscience d'un fait : mieux vaut passer les années d'adolescence à se perfectionner au contact d'un grand aîné que de courir le monde et les concerts. Pendant quatre ans, il va travailler quotidiennement avec Arthur Grumiaux, bénéficiant non seulement de ses conseils techniques, mais s'imprégnant de tout un contexte musical et culturel.

A 18 ans, après ces quatre années fondamentales, c'est le retour au monde du concert. "J'avais eu des contacts passionnants avec d'autres grands violonistes, Milstein, Menuhin, mais ces années d'école avec Grumiaux m'ont apporté infiniment plus que n'importe quel concours."

♪ Le programme des concerts avec Augustin Dumay

Franz Schubert

Notturno, D 897

Augustin Dumay, violon / Yo-yo Ma, violoncelle / Mark Zeltser, piano

Concert donné le 23 juin 1979 au Grand Auditorium de la Maison de la radio

Igor Stravinski

Concerto pour violon en ré

I . Toccata / II. Aria / III. Aria II / III. Finale

Augustin Dumay, violon

Orchestre national de France dirigé par Ivan Fischer

Concert donné le 23 janvier 1985 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Johannes Brahms

Trio pour piano et cordes no 1 en si majeur opus 8

III. Adagio

IV. Allegro

Augustin Dumay, violon / Janos Starker, violoncelle / Menahem Pressler, piano

Concert donné le 18 août 1989 à la Roque d’Anthéron

Ernest Chausson

Concert pour piano, violon et quatuor à cordes en ré Majeur op 21

I. Décidé / II. Sicilienne / III. Grave / IV. Très animé

Augustin Dumay, violon / Jean-Frédéric Neuburger, piano

Quatuor Modigliani : Amaury Coeytaux, violon / Loïc Rio, violon / Laurent Marfaing, alto / François Kieffer, violoncelle

Concert donné le 04 février 2017 à la Salle Georges Balanchine de Nantes

Wolfgang-Amadeus Mozart

Reconstitution d’un concerto pour violon, piano et orchestre par Philip Wilby

II. Andantino cantabile

III. Allegretto

Augustin Dumay, violon / Louis Lortie, piano

Orchestre royal de chambre de Wallonie dir. par Augustin Dumay

Concert donné le 12 juillet 2011 à l’Opéra Berlioz de Montpellier

▒ Après- concert

Ludwig van Beethoven

Sonate pour violon no 7 en do mineur, opus 30 no 2

Augustin Dumay, violon / Maria Joao Pires, piano

CD DDD 0289 471 4952 1 GH 3

Robert Schumann

Sonate pour violon et piano no 1 en la mineur opus 105

Augustin Dumay, violon / Jean-Philippe Collard, piano