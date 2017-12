Le grand concert de Noël

Le concert en vidéo, avec Culturebox

►Générique

Sergueï Rachmaninov

Scherzo pour orchestre en ré mineur

Orchestre symphonique de Sydney

Vladimir Ashkenazy, direction

♪ Programme des concerts

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël, 1ère Cantate

Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage “Réjouissez-vous, exultez, louez ce jour” BWV 248/ 1

Marie Arnet, Soprane / Tim Mead, contre-ténor / Nicholas Watts, ténor / Marcel Beekman, ténor / Markus Werba,

basse

Les Arts Florissants dirigés par William Christie

Concert donné le 12 décembre 2006 à la Salle Pleyel à Paris

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël, 3ème Cantate

“Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen”

Souverain des cieux, écoute nos murmures

Marie Arnet, Soprane / Tim Mead, contre-ténor / Nicholas Watts, ténor / Marcel Beekman, ténor / Markus Werba,

basse

Les Arts Florissants dirigés par William Christie

Concert donné le 12 décembre 2006 à la Salle Pleyel à Paris

Arcangelo Corelli

Concerto grosso per la notte di Natale op. VI/8

Concerto grosso n°8 "Pour la nuit de Noël"

Orchestre de chambre de l'ORTF dirigé par Pierre Merle Portales

Concert donné le 23 décembre 1972

Frank Martin

Gloria

Maîtrise Notre-Dame-de-Paris dir.

Maîtrise de Radio France dir. par Sofi Jeannin

Concert donné le 17 décembre 2017 à l’Auditorium de la Maison de la radio

Marc-Antoine Charpentier

Messe de minuit

Kyrie / Gloria / Credo / Noël : Laissez paître vos bêtes / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei

Maîtrise Notre-Dame-de-Paris dir. par Henri Chalet

Maîtrise de Radio France dir. par Sofi Jeannin

Fabien Roussel et Laurence Martinaud au violon / Koji Yoda à l’alto / Frédéric Naël et Patrice Allain à la flûtes / Yves Castagnet à l’orgue et Philippe Ramin au clavecin

Concert donné le 17 décembre 2017 à l’Auditorium de la Maison de la radio

Francis Poulenc

Quatre Motets pour le temps de Noël

I. O magnum mysterium

II. Quem vidistis pastores dicite

III. Videntes stellam

IV. Hodie Christus natus est

Maîtrise Notre-Dame-de-Paris dir. par Henri Chalet

Concert donné le 17 décembre 2017 à l’Auditorium de la Maison de la radio

Les Anges dans nos Campagnes

Yves Castagnet, orgue

Maîtrise Notre-Dame-de-Paris

Maîtrise de Radio France dir. par Sofi Jeannin

Concert donné le 17 décembre 2017 à l’Auditorium de la Maison de la radio