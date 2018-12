Lawrence Foster, le plus français des chefs américains

Le style Lawrence Foster

Un "sympa", Lawrence Foster. Quelqu'un qui prend son temps, qui cherche le contact et ne fuit pas la compagnie des hommes. Un chef qui assiste à toutes les répétitions, y compris les scéniques. Il ne laisse pas le travail à ses assistants, il est disponible pour les musiciens qu'il aime et qui le lui rendent bien.

Lawrence Foster en quelques dates

Il est né à Los Angeles en 1941. Il étudie la direction d'orchestre avec Fritz Zweig et, par la suite, avec Karl Boehm. Il remporte en 1966 Prix Koussevitzky à Boston. L'année suivante, il fait ses débuts en Angleterre avec le Hallé Orchestra et en 1969, ce dernier le nomme principal chef invité. Lawrence Foster est ensuite nommé directeur musical de l'Orchestre symphonique de Houston tout en continuant à diriger la plupart des orchestres américains et européens. En 2007, Lawrence Foster a été nommé directeur musical de l'Orchestre et de l'Opéra national de Montpellier ; fonction qu'il occupe jusqu'en 2012. Puis, en février de la même année, il est nommé directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Marseille.

Programme des concerts

George Enesco

Rhapsodie roumaine no 2 en ré majeur, opus 11

Orchestre national de France dir. par Lawrence Foster

Concert enregistré le 5 décembre 1984 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Sergueï Rachmaninov

Concerto no 4 en sol mineur opus 40

I - Allegro vivace (sol mineur)

II - Largo (do majeur)

III - Allegro vivace (sol mineur → ré bémol majeur → sol majeur)

Vladimir Ashkenazy, piano

Orchestre national de France dir. par Lawrence Foster

Concert enregistré le 5 décembre 1984 au Théâtre des Champ-Elysées, à Paris

Sergueï Prokofiev

_Roméo et Juliette, Suite no 2 opus 6_4 (extrait)

Orchestre national de France dir. par Lawrence Foster

Concert enregistré le 5 décembre 1984 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Franz Liszt

Missa Solemnis I. Kyrie / II. Gloria / III. Credo / IV. Sanctus / V. Benedictus / VI. Agnus Dei

Ingrid Kertesi, soprano

Eva Szonda, mezzo-soprano

Manfred Fink, ténor

Tamas Bato, basse

Jean Guillou, orgue

Choeur de Radio France

Orchestre national de France dir. par Lawrence Foster

Concert enregistré le 27 janvier 1994 à l'Église Saint-Eustache, à Paris

George Gershwin

Un américain à Paris

Orchestre national de France dir. par Lawrence Foster

Concert enregistré le 6 mai 1997 au Studio 104 de la Maison de la radio, à Paris