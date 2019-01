L'alto roi de Yuri Bashmet

“L’alto est un instrument qui me va bien : il a beaucoup d’humeurs, et peut être à la fois lyrique, mélancolique, brillant ou dramatique. Il est surtout le seul instrument à cordes que l’on reconnaisse instantanément."

Yuri Bashmet

Benjamin Britten

Lachrymae pour alto et piano op. 48 (extrait)

Yuri Bashmet, alto

Sviatoslav Richter, piano

Concert enregistré le 28 juin 1985 à La Grange de Meslay, aux Fêtes Musicales en Touraine

Robert Schumann

Quatuor en mi bémol majeur pour violon, alto, violoncelle et piano op. 47

III. Andante cantabile

IV. Finale: Vivace

Victor Tretiakov, violon / Yuri Bashmet, alto / Natalia Gutman, violoncelle / Vassily Lobanov, piano

Concert enregistré le 16 janvier 2005 au Théâtre du Châtelet, à Paris

Alfred Schnittke

Concerto pour alto et orchestre

Yuri Bashmet, alto

Orchestre national de France dirigé par Charles Dutoit

Concert enregistré le 3 juin 1993 à l’Espace Lumière d’Epinay-sur-Seine

Arnold Schoenberg

La nuit transfigurée, opus 4

Ensemble Solistes de Moscou

Alto et direction : Yuri Bashmet

Concert enregistré le 3 février 1989 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Bela Bartok

Concerto pour alto, Sz. 120, BB. 128

Yuri Bashmet, alto

Orchestre national de France dirigé par Charles Dutoit

Concert enregistré le 13 janvier 1996, Salle Olivier Messiaen de la Maison de la radio

Nuit transfigurée

Deux êtres traversent le bois nu et froid

la lune les suit, ils la regardent.

La lune fait son chemin au-dessus des chênes hauts

aucun nuage ne trouble la lueur du ciel

où se perdent les sommets noirs des arbres.

La voix d’une femme parle :

Je porte un enfant, et pas de toi

je suis fautive auprès de toi.

J’ai commis une faute atroce.

Je ne croyais plus au bonheur

et pourtant j’ai été poussée par le désir

de donner la vie, d’éprouver le bonheur maternel

et de remplir un devoir ; j’ai eu l’impudence

de me laisser embrasser

par un étranger et je me suis sentie bénie.

Mais maintenant la vie se venge :

car je t’ai rencontré, toi.

Elle continue sa marche un peu raide.

Elle regarde le ciel ; la lune l’accompagne.

Son regard sombre plonge dans la lueur.

La voix d’un homme parle :

Que l’enfant que tu as conçu

ne soit pas un poids pour ton âme,

regarde le rayonnement de l’univers !

La splendeur lumineuse tout autour.

Tu avances avec moi au gré des flots froids,

mais ta chaleur scintillante vibre en passant

de toi en moi, de moi en toi.

Elle transfigurera l’enfant étranger.

Tu le mettras au monde pour moi, de moi ;

Tu m’as apporté la lumière

tu m’as rendu enfant moi-même.

Il enlace ses hanches.

Leurs souffles se mêlent dans l’air.

Deux êtres traversent le cœur de la nuit lumineuse.

Richard Dehmel

Traduction : Renate Holz