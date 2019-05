Emile Naoumoff, pianiste. Dernier élève de Nadia Boulanger

Franz Schubert

Moments musicaux, opus 94 D 780 n°2 et 3

II. Andantino, en la bémol majeur

III. Allegro Moderato (Air russe), en fa mineur

Emile Naoumoff, piano

Concert enregistré le 28 juin 1993 au Palais du Luxembourg, à Paris

Alexandre Mossolov

Concerto pour piano no 2

1er mouvement

Emile Naoumoff, piano

Orchestre national de France dirigé par Vassily Sinaisky

Concert enregistré le 12 janvier 1995 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Franz Schubert

Sonate pour piano n°21 en si bémol majeur D 960

III. Scherzo : Allegro vivace con delicatezza (entre 1h 18’14 et

IV. Allegro ma non troppo

Emile Naoumoff, piano

Concert enregistré le 28 juin 1993 au Palais du Luxembourg, à Paris

Frédéric Chopin

Concerto pour piano no 1 en mi mineur, op. 11

II. Romance : Larghetto (entre 57’18 et 1h08’45

III. Rondeau : Vivace (entre 1h08’45 et

Emile Naoumoff, piano

Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Uri Segal

Concert enregistré le 10 novembre 1988 à l’Auditorium de la Maison de la radio

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano no 8 en do mineur, op. 13 dite "Pathétique"

Emile Naoumoff, piano

Concert enregistré le 5 février 1996 à la Cité des Congrès de Nantes

Edvard Grieg

Concerto pour piano en la mineur, opus 16

I. Allegro molto moderato

II. Adagio

III. Allegro moderato molto e marcato

Emile Naoumoff, piano

Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Marek Janowski

Concert enregistré le 6 décembre 1995 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris