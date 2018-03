Debussy et ceux qui l'ont connu

" ... Car j'aime presque autant les images que la musique"

Claude Debussy à Edgar Varèse (1911)

Claude Debussy

Proses lyriques : De rêve ; De grève ; De fleurs ; De soir

Denise Duval, soprano

Francis Poulenc, piano

Concert donné le 16 mai 1958 au Château de la Brède

Gabriel Pierné

Concerto pour piano et orchestre en ut mineur opus 12

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orchestre National de France, dirigé par Juanjo Mena

Concert donné le 26 février 2015 à l’Auditorium de la Maison de la radio

Paul Dukas

La Péri, poème dansé pour orchestre

Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Armin Jordan

Concert donné le 11 février 1994 à la Salle Pleyel, à Paris

Ernest Chausson

Poème de l'amour et de la mer, opus 19

Bernarda Fink, mezzo-soprano

Orchestre national de France dirigé Riccardo Muti

Concert donné le 13 mars 2014 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

“Vraiment la Musique aurait dû être une science hermétique, gardée par des textes d’une interprétation tellement longue et difficile qu’elle aurait certainement découragé le troupeau de gens qui s’en servent avec la désinvolture que l’on met à se servir d’un mouchoir de poche ! Or, et en outre, au lieu de chercher à répandre l’Art dans le public, je propose la fondation d’une “Société d'Ésotérisme Musical.”

Debussy à Ernest Chausson, 3 décembre 1893, Correspondance de Claude Debussy (1872-1918

Erik Satie

Trois gymnopédies

1 et 3 orchestrées par Claude Debussy / et 2ème par Roland Manuel

Orchestre national de France dirigé par Charles Dutoit

Concert donné le 2 février 1996 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Manuel De Falla

Le Tricorne : Suite n°2

Danse des voisins (seguidilla) : Allegro ma non troppo

Danse du meunier (farruca) : Poco vivo ; moderato assai, molto ritmico e pesante ; pochissimo più mosso, ma ritmico

Danse finale (jota) : Poco mosso ; allegro ritmico, molto moderato e pesante

Orchestre national de France dirigé Riccardo Muti

Concert donné le 14 janvier 2010 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Frédéric Chopin

Barcarolle en fa dièse Majeur, opus 60

Sviatoslav Richter, piano

Concert donné le 03 mars 1977 à la Salle Pleyel, à Paris

Edgar Varèse

Ionisation

Ensemble de solistes de l'Orchestre national de France

Concert donné le 24 juin 2008 à l’Opéra-Comique, à Paris