Carlo-Maria Giulini, l'autorité musicale incarnée

Quelques propos de Carlo-Maria Giulini

“Il y a beaucoup de chefs d’orchestre qui prétendent que les concerts leur font du bien et que plus ils dirigent, mieux ils se portent. Sans vouloir tomber dans le mélodrame, moi, la musique me fait souffrir dans ma chair comme dans mon esprit.”

"La relation d’un chef avec une partition, ce devrait être toujours comme une relation amoureuse. D’abord on se voit, puis on se plaît, et puis on commence à mieux se connaître et, quand on se connaît totalement, on s’aime."

Programme des Concerts

Luigi Boccherini

Symphonie en ut mineur opus 41 G 519 I. Allegro vivo assai

II. Pastorale. Lentarello

III. Minuetto. Allegro

IV. Finale. Allegro Orchestre national de la RTF dirigé par Carlo Maria Giulini

Concert enregistré le 11 avril 1957 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Piotr Illitch TchaÏkovsky

Concerto pour piano no 1 en si bémol mineur, op. 23

I. Allegro non troppo et molto maestoso

II. Andantino semplice

III. Allegro con fuoco

Georgy Cziffra, piano

Orchestre national de la RTF dirigé par Carlo Maria Giulini

Concert enregistré le 11 avril 1957 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Gustav Mahler

Symphonie no 9 en ré mineur IV. Adagio

Orchestre symphonique de Vienne dirigé par Carlo Maria Giulini

Concert enregistré le 26 mai 1975 dans la grande Salle du Konzerthaus de Vienne, Autriche

Joseph Haydn

Symphonie no 99 en mi bémol majeur, Hob. I: 99

Orchestre philharmonique de Los Angeles dirigé par Carlo Maria Giulini

Concert enregistré le 22 mai 1980 à la Salle Pleyel, à Paris

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur, BWV 232 Et incarnatus est (chœur)

Crucifixus (chœur)

Et resurrexit (chœur)

Barbara Bonney, soprano

Jard Van Nes, mezzo soprano

Keith Lewis, ténor

Choeur de l’Orchestre de Paris dirigé par Arthur Oldham

Orchestre de Paris dirigé par Carlo Maria Giulini

Concert enregistré le 6 juin 1988 à la Salle Pleyel, à Paris

