Andris Nelsons : honnêteté au service de la musique

Andris Nelsons en quelques dates

1978 : Naissance à Riga, en Lettonie

2003 : Chef principal de l’Opéra de Riga

2006 : Directeur musical de la Nordwestdeutsche Philharmonie

2008 : Directeur musical de l’Orchestre de Birmingham

2009 : Parution de ses premiers CD chez Orfeo (Une vie de héros de Strauss, L’oiseau de feu de Stravinsky), débuts au Festival de Salzbourg, à Paris et au met

2010 : Débuts au Festival de Bayreuth

Andris Nelsons en quelques citations

"Un jeune chef suscite toujours de fortes attentes. Il faut être préparé, avec une idée claire de ce qu'on veut transmettre, convaincre tout en gardant sa spontanéité. La technique ne doit jamais primer sur l'émotion"

"Si j'étais compositeur, je n'hésiterais pas à multiplier les indications d'expressions. Cette dimension affleure partout chez Mahler qui savait exactement à quelles interrogations un chef est confronté. Une approche purement métronomique peut certes simuler la perfection, mais elle tue la musique - instantanément."

Propos recueillis par Rémy Louis en 2012

Au programme des concerts

Wolfgang-Amadeus Mozart

Concerto pour piano no 7 en fa majeur K. 242 pour trois pianos

David Bismuth, Bertrand Chamayou et Edna Stern, pianos

Orchestre national de France dirigé par Andris Nelsons

Concert enregistré le 12 février 2009 au Théâtre du Châtelet, à Paris

Anton Webern

Passacaille en ré mineur (Passacaglia d-Moll) opus 1

Orchestre national de France dirigé par Andris Nelsons

Concert enregistré le 12 février 2009 au Théâtre du Châtelet, à Paris

Richard Strauss

Ein Heldenleben, opus 40 (en français Une vie de héros)

Der Held [Le héros] – Des Helden Widersacher [Les adversaires du héros] – Des Helden Gefährtin [La compagne du héros] – Des Helden Walstatt [La bataille du héros] – Des Helden Friedenswerke [Les œuvres de paix du héros] – Des Helden Weltflucht und Vollendung [La retraite du héros et l’accomplissement]

Orchestre national de France dirigé par Andris Nelsons

Concert enregistré le 12 février 2009 au Théâtre du Châtelet, à Paris

Antonin Dvorak

Symphonie no 5 en fa majeur, « Britannique », opus 76 (B.54)

III. Scherzo : Allegretto scherzando (entre 1h 07’00 et 1h 13’59 = 6’59

IV. Finale : Allegro molto (entre 1h 13’59 et 1h 27’30 = 13’31

Orchestre national de France dirigé par Andris Nelsons

Concert enregistré le 1er avril 2010 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris

Johannes Brahms

Danses hongroises no 17 à 21

Danse no 17 en fa dièse mineur (Andantino) (entre 0’18 et 3’03 = 2’45

Danse no 18 en ré majeur (Molto vivace) (entre 3’04 et 4’28 = 1’24

Danse no 19 en si mineur (Allegretto) (entre 4’29 et 6’52 = 2’23

Danse no 20 en mi mineur (Poco allegretto) (entre 6’53 et 9’19 = 2’26

Danse no 21 en mi mineur (Vivace) (entre 9’20 et 10’37 = 1’17

Orchestre national de France dirigé par Andris Nelsons

Concert enregistré le 1er avril 2010 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris