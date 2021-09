Callas - Épisode 6 : La commère d’Hollywood

New York, Chicago, Londres, Vienne, Rome… Maria Callas poursuit sa vie de tournées et d’enregistrements, de succès et de scandales. Mais le 3 septembre 1957 la fameuse Elsa Maxwell lui présente l’homme aux lunettes d’écaille.

Le journal intime de Maria Callas, épisode 6 / photo Maria Callas © J. Tiffany - mptvimages.com, © Radio France / atelier graphique RF