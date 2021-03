Episode 2 : Mes notes de voyage en famille

Aux dires de son père, Mozart sait jouer et improviser comme aucun autre enfant de son âge. Il peut même jouer du clavecin les yeux bandés ! Il faut désormais que tous les princes des cours d’Europe découvrent son talent !

Ce matin, Papa nous a levés très tôt. C’est le jour de notre grand départ pour _Vienne, la capitale de l’Autriche_, car Papa a décidé de nous emmener en voyage ! Il veut que les princes des cours européennes découvrent mon talent. Il dit que son « fils sait à huit ans, tout ce que l’on peut attendre d’un homme de quarante ». Et queje vais tous les séduire et les surprendre! Mais je crois surtout qu’il aimerait que nous trouvions un bon travail, bien payé chez un prince. Je sais jouer et improviser comme aucun autre enfant de mon âge ni même un adulte. Aux dires de papa.Je peux même jouer du clavecin les yeux bandés d’un foulard !

Ecrit et produit par Marianne Vourch

Lu et incarné par le comédien Nicolas Vaude

Réalisé par Sophie Pichon

Générique par Hervé Bouley

« Le journal intime de Mozart », un podcast France Musique, adapté du livre « Le journal de Mozart » de Marianne Vourch aux éditions Belin Jeunesse.