Episode 6 : Je vous présente Constance

Mozart n’est plus au service du prince Colloredo. Il est libre ! Et amoureux… Une nouvelle vie s’ouvre à lui, celle d’un artiste, d’un homme et d’un époux. Dans ses "Noces de Figaro", c’est avec tout son cœur qu’il donne aux jeux de l’amour ses plus beaux arias. Enfin, le rideau se lève !

"Alors que nous sommes au beau milieu des représentations d’Idoménée, un laquais est venu chez moi aux ordres du prince-archevêqueColloredo.

On me demande de décamper à l’instant même ! On me traite comme un domestique. Je dois boucler ma malle, et obéir aux caprices du seigneur.

Rentrer à Salzbourg ! Ce prince-archevêque au service duquel je m’oblige depuis trop longtemps, m’a dit en face les plus grandes sottises et impertinences. Il m’a traité de « maraud », de « vil faquin » et m’a montré la porte.

Je me suis empressé de la prendre. Il a trop longtemps éprouvé ma patience, méprisé ma musique.

Enfin, je n’ai plus le malheur d’être à son service.

Aujourd’hui est un jour heureux pour moi. Je suis libre !"

Extraits musicaux

Wolfgang Amadeus Mozart :Popoli di Tessaglia – K316 – Lo non chieo eterni dei

Anne Marie Kremer, soprano

Orchestre de Chambre d'Europe dirigé par Wilhelm Keitel

[Brilliant classics 93408]

Wolfgang Amadeus Mozart :Idoménée - Ballo delle donne cretesi (Acte I)

- Padre germani addio (Air d’Ilia - Acte I, scène 1)

Chœur et Sinfonetta de la Radio danoise dirigé par Adam Fischer

[Dacapo 6.220586-89]

Wolfgang Amadeus Mozart : Sérénade n°10 en si bémo Majeur - Finale molto allegro – K 361

Les dissonances

[Dissonances records LD007]

Wolfgang Amadeus Mozart :L'enlèvement au Sérail - O, comment je veux triompher (Acte 3)

Peter Rose, baryton (Osmine)

Chœur et Orchestre de chambre d'Ecosse dirigé par Christian Baldini

[Philips CD - 80544]

Wolfgang Amadeus Mozart :L’Enlèvement au Sérail – Solche hergelauf – (Air d’Osmine et Pedrillo)

Peter Klein, ténor (Pedrillo)

Endre Koreh, basse (Osmine)

Orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Josef Krips

[Decca Eloquence 4807191]

Wolfgang Amadeus Mozart :Symphonie n°35 « Haffner » - Andante

Orchestre de chambre de Prague dirigé par Charles Mackerras

[Telarc CD-80300/1]

Wolfgang Amadeus Mozart :Les Noces de Figaro

- « Se a caso madama »

- « Se vuol ballare »

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Bryn Terfel, baryton-basse

Orchestre de l'Académie nationale Sainte-Cécile dirigé par Myung-Whun Chung

[Decca 458928-2]

Wolfgang Amadeus Mozart :Les Noces de Figaro – Ecco la marcia (Acte III)

Ambrosian Opera ChorusAcademy of St. Martin-in-the-Fields dirigée par Neville Marriner

[Philips 416370-2]

[2] « Vil faquin » homme méprisable et impertinent

« Le journal intime de Mozart », un podcast France Musique, adapté du livre « Le journal de Mozart » de Marianne Vourch aux éditions Belin Jeunesse