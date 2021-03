Episode 1 : Je cherche les notes qui s'aiment

Dans la famille de Mozart, celle qui est toujours très douce avec lui c’est sa sœur Nannerl. Elle lui rappelle souvent que lorsqu’il avait 3 ans, il attendait qu’elle ait finit de travailler son clavecin pour pianoter sur les touches… Il disait alors qu’il venait chercher "les notes qui s'aiment".

"Je suis né le 27 janvier 1756 dans la petite ville de Salzbourg, en Bavière.

Mon père, Leopold Mozart, y est un musicien reconnu et il est très respecté.

Il est le maître de violon du Prince-archevêque qui dirige notre ville. Nous avons de la chance car il aime beaucoup la musique. Papa est aussi compositeur à la cour, et un grand professeur de violon. Il a écrit une Méthode pour jouer du violon qui a un grand succès.

Quand j’avais quatre ans, Papa était déjà très fier de moi. Il racontait à tous nos amis que je savais jouer du clavecin et du violon. Alors quand j’ai écrit à cinq ans mon premier menuet, il s’est empressé de l’annoncer autour de lui."

