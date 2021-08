Le fabuleux destin de Pauline Viardot (4/8) : Le Temps des voyages

Pauline Viardot voyage très tôt. À 10 ans, elle connaît déjà Paris, Londres, New-York, Mexico… Elle n’a que 4 ans quand sa famille part faire fortune aux Etats-Unis...Sa carrière se déroule ensuite surtout à l’étranger entre 1840 et 1849, en Angleterre, en Espagne, en Russie et en Allemagne…

Pauline Viardot fête en 2021 ses 200 ans. À cette occasion, France Musique retrace le portrait d'une femme moderne pour son temps, à la fois cantatrice, compositrice et pianiste. Adulée pour sa voix et son sens de la scène, Pauline est aussi appréciée pour sa fidélité, son enthousiasme et son intelligence. Sur tous les fronts, elle partage son temps entre ses concerts, ses tournées à travers l'Europe, ses activités mondaines et sa vie de famille.

Grande figure parisienne, elle est au cœur des cercles artistiques et politiques, et incarne le XIXe siècle romantique. Parmi ses nombreux amis, elle compte des musiciens (Chopin, Berlioz, Gounod…), des peintres (Delacroix, Scheffer…) mais aussi des écrivains (Sand, Musset, Tourguéniev...).

Programmation musicale

Gaetano Donizetti : Lucrèce Borgia : Oh! A te bada, a te stesso pon mente (Acte I, scène 2 - Air de Lucrezia)

Joan Sutherland, soprano (Lucrezia)

Ingvar Wixell, baryton (Alfonso)

National Philharmonic Orchestre dirigé par Richard Bonynge

[Decca 421497-2]

Franz Schubert : Alla cetra opus 56 n°2 D 737

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Andras Schiff, piano

[Decca 440297-2 ]

Louise Héritte-Viardot : Quatuor en ré mineur : Scherzo

Ensemble Viardot : Alexander Bartha, violon - Julia Mai, alto - Thorsten Encke, violoncelle - Stephan Kieffer, piano

[Ars Produktion ARS 38 468]

Johannes Brahms : Trio n°1 en Si Majeur opus 8

Jean-François Heisser, piano

Elizabeth Balamas, violon

Jean-Luc Bourré, violoncelle

[Gaumont GM 9701]

Jacques Offenbach : La Périchole : Ouverture

Orchestre de Chambre d’Écosse dirigé par Antonio de Almeida

[Sony Classical 88875183412-14]

Isaac Albéniz : Suite española n°1 opus 47 T 61 : 1. Granada - arrangement pour guitare

[Bis 2565]

“Rien ne lui était étranger, elle était partout chez elle”,Camille Saint-Saëns

, © Getty / Bob Thomas via Popperfoto

Pauline Viardot : Madrid

Gyorgyi Dombradi, mezzo-soprano

Lambert Bumiller, piano

Ars Musici

[Ars Musici AM 1288-2]

Mikhaïl Glinka : Souvenir d'une nuit d'été à Madrid

Orchestre Philarmonique de la BBC dirigé par Vassili Sinaiski

[Chandos CHAN 9861]

Vincenzo Bellini : Norma : Deh ! con te... Mira o Norma (Acte II, scène 1 - Duo Adalgisa et Norma)

Joan Sutherlan, soprano (Norma)

Marilyn Horne, mezzo-soprano, (Adalgisa)

Elizabethan Sydney Orchestra dirigé par Richard Bonynge

[Australian Broadcasting Corporation ]

Mikhaïl Glinka : Trio en ré mineur : Trio pathétique : Allegro moderato - pour violon violoncelle et piano

Trio de Moscou

[Chant du Monde LDC 288007]

Giacomo Meyerbeer : Le prophète : Donnez, donnez pour une pauvre âme (Acte IV, scène 1 - Fidès)

Marilyn Horne, mezzo-soprano

Royal Philharmonic Orchestra de Londres dirigé par Henry Lewis

[CBS MK3 79400]

Avec la participation de Stéphanie d’Oustrac dans le rôle de Pauline Viardot

Bibliographie

Disponible sur la page Bibliographie de l'émission "Le fabuleux destin de Pauline Viardot"

à réécouter AUDIO 58 min émission Le fabuleux destin de Pauline Viardot Le fabuleux destin de Pauline Viardot : La Sœur de la Malibran (2/8)