Le fabuleux destin de Pauline Viardot (3/8) : George Sand et Frédéric Chopin

Quand Pauline Viardot rencontre George Sand, c’est le coup de foudre amical. Sand, qui vit sa période Chopin, fait de Pauline l’héroïne de son roman "Consuelo" et arrange le mariage de Pauline avec Louis Viardot. .

Pauline Viardot fête en 2021 ses 200 ans. À cette occasion, France Musique retrace le portrait d'une femme moderne pour son temps, à la fois cantatrice, compositrice et pianiste. Adulée pour sa voix et son sens de la scène, Pauline est aussi appréciée pour sa fidélité, son enthousiasme et son intelligence. Sur tous les fronts, elle partage son temps entre ses concerts, ses tournées à travers l'Europe, ses activités mondaines et sa vie de famille.

Grande figure parisienne, elle est au cœur des cercles artistiques et politiques, et incarne le XIXe siècle romantique. Parmi ses nombreux amis, elle compte des musiciens (Chopin, Berlioz, Gounod…), des peintres (Delacroix, Scheffer…) mais aussi des écrivains (Sand, Musset, Tourguéniev...).

Programmation musicale

Fanny Mendelsshoh-Hensel : Nach Süden

Diana Damrau, soprano et Helmut Deutsch, piano

[Orfeo C 749 071 A]

FannyMendelsshoh-Hensel : Trio avec piano en ré mineur opus 11 : 4. Finale. Allegro moderato

Ensemble Nash (guitares)

[Hyperion CDA68307]

FranzSchubert : Scherzo en Si bémol Majeur D 593 n°1

Trio Albeniz

[Gaumont GM 9701]

Gaetano Donizetti : L'assedio di calais : Al mio core oggetti amaci (Acte I - air d'Aurelio)

Elīna Garanča, mezzo-soprano

Orchestre Philharmonique de Bologne dirigé par Roberto Abbado

[Deutsche Grammophon DGG 477 7460]

FrédéricChopin : Concerto nº1 en mi mineur opus 11 : Rondo - pour piano et orchestre

Martha Argerich, piano

Orchestre Symphonique de Londre dirigé Claudio Abbado

[Deutsche Grammophon 415061-2]

“Si tu ressemblais à Pauline, je serais la plus heureuse des mères”,George Sand à sa fille Solange

, © Getty / Hervé Champollion / Gamma-Rapho

Philippe Sarde : Tess : Tess retrouve Angel

Orchestre non identifié dirigé par Carlo Savina

[Emarcy records 159898-2]

FernandoSor : Como ha de resolverse

Teresa Berganza, mezzo-soprano

Jose Miguel Moreno, guitare

[Philips ce label 411 030-

HenryPurcell : Didon et Enée Z 626 : When I am laid (Acte III – scène 2 - Air de Didon - "Thy hand Belinda")

Lorraine Hunt-Lieberson, mezzo-soprano

Philharmonia Baroque Orchestra dirigé par Nicholas McGegan

[Harmonia Mundi 907471.72]

FrédéricChopin : 2 nocturnesopus 62 : 2. Nocturne n°2 en Mi Majeur

Nelson Goerner, piano

[Alpha 172201]

Frédéric Chopin / Pauline Viardot : Hulanka - réjouissance - opus 74 n°4

Urszula Kryger, mezzo-soprano

Charles Spencer, piano

[Hyperion CDA 67125]

FrédéricChopin : Sonate en sol mineur opus 65 : 4. Finale : Allegro

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Martha Argerich, piano

[Deutsch Grammophon 002894796746]

Frédéric Chopin : Valse en ut dièse mineur opus 64 n°2

Nikolaï Lugansky, piano

[Onyx 4049]

Wolfgang Amadeus Mozart : Requiem en ré mineur K 626 : Offertoire : Hostias (Chœur)

Chœur Monteverdi avec les Solistes Baroques anglais dirigés par Sir John Eliot Gardiner

[Decca 478 9963]

Bibliographie

Disponible sur cette page Bibliographie de l'émission "Le fabuleux destin de Pauline Viardot"

