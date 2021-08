Le fabuleux destin de Pauline Viardot (8/8) : Pauline Viardot et Ivan Tourguéniev

Partout où vont les Viardot, l’écrivain russe Ivan Tourguéniev les suit. Il adore leurs enfants et devient lui-même un membre de la famille. Ce curieux ménage à trois, intellectuel et artistique, durera près de 40 ans, jusqu’à la mort de Louis Viardot et Ivan Tourguéniev en 1883.

Portrait peint d'Ivan Sergeyevich Turgenev (détail), © Getty / DeAgostini