Le fabuleux destin de Pauline Viardot (7/8) : L’heureux exil à Bade, entre vie de famille et mondanités

De 1863 à 1870, opposés à l’Empire de Napoléon III, les Viardot s’exilent à Baden-Baden. Pauline partage son temps entre sa vie de famille, ses activités mondaines et ses compositions : des mélodies, des œuvres chorales, des opérettes, dont quatre sur des livrets de Tourguéniev.

Pauline Viardot fête en 2021 ses 200 ans. A cette occasion, France Musique retrace le portrait d'une femme moderne pour son temps, à la fois cantatrice, compositrice et pianiste. Adulée pour sa voix et son sens de la scène, Pauline est aussi appréciée pour sa fidélité, son enthousiasme et son intelligence.

Sur tous les fronts, elle partage son temps entre ses concerts, ses tournées à travers

l'Europe, ses activités mondaines et sa vie de famille. Grande figure parisienne, elle est au cœur des cercles artistiques et politiques, et incarne le XIXe siècle romantique. Parmi ses nombreux amis, elle compte des musiciens (Chopin, Berlioz, Gounod…), des peintres (Delacroix, Scheffer…) mais aussi des écrivains (Sand, Musset, Tourguéniev...).

Programmation musicale

Jacques Offenbach, La Périchole (extr.) : Ouverture

Franco Mannino, piano

Christoph Willibald von Gluck / Hector Berlioz, Orphée et Eurydice (extr. Acte 2) : Air "La tendresse qui me presse"

Barbara Hendricks, soprano

Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano

Orchestre de l'Opéra de Lyon

John Eliot Gardiner, dir.

[EMI 7498342]

Gioacchino Rossini, Canzonetta spagnuola (En medio a mis colores)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Jean-Yves Thibaudet, piano

Robert Schumann, Andante et variations pour 2 pianos en si bémol Maj. op.46 (extr.) : Doppio movimento

Martha Argerich, piano

Gabriel Montero, piano

Pauline Viardot, Les Filles de Cadix

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Myung Whun Chung, piano

Pauline Viardot, 6 morceaux pour violon et piano (extr.) : Romance

Reto Kuppel, violon

Wolfgang Manz, piano

Pauline Viardot, Le dernier sorcier : Ouverture

Myra Huang, piano

Pauline Viardot, Le dernier sorcier (extr. Acte 1) : Par ici

Sarah Brailey, soprano

Choeur de jeunes filles de Manhattan - Michelle Oesterle, dir.

Myra Huang, piano

Mme Viardot est vraiment la femme la plus géniale que j’aie jamais connue, et lorsque je la vois assise au piano, dirigeant tout avec la plus grande aisance, je suis toute émue et je voudrais l’embrasser,Clara Schumann

Felix Mendelssohn, Herbstlied op.68 n°4

Barbara Bonney, soprano

Angelika Kirschschlager, mezzo-soprano

Malcolm Martineau, piano

Johannes Brahms, Alt-Rhapsodie en ut mineur op.53

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Choeur de la Société des amis de la musique de Vienne

Orchestre Philharmonique de Vienne

Karl Boehm, dir.

, © Getty / Universal History Archive

Jacques Offenbach, Madame Favart (extr.) : Ouverture

Orchestre Pasdeloup

Jean-Christophe Keck, dir.

Avec la participation de Stéphanie d’Oustrac dans le rôle de Pauline Viardot

Bibliographie

Disponible sur cette page Bibliographie de l'émission "Le fabuleux destin de Pauline Viardot"

