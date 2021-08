Le fabuleux destin de Pauline Viardot (6/8) : Le Salon des Viardot, au cœur des cercles artistiques

Les jeudis de la rue de Douai, le tout Paris artistique et littéraire se presse chez les Viardot. On y croise, Tourguéniev, Wagner, Saint-Saëns, Delacroix, Flaubert... Et quand les Viardot sont en vacances, les festivités se poursuivent à la campagne, au château de Courtavenel.

Pauline Viardot fête en 2021 ses 200 ans. A cette occasion, France Musique retrace le portrait d'une femme moderne pour son temps, à la fois cantatrice, compositrice et pianiste. Adulée pour sa voix et son sens de la scène, Pauline est aussi appréciée pour sa fidélité, son enthousiasme et son intelligence.

Sur tous les fronts, elle partage son temps entre ses concerts, ses tournées à travers l'Europe, ses activités mondaines et sa vie de famille. Grande figure parisienne, elle est au cœur des cercles artistiques et politiques, et incarne le XIXe siècle romantique. Parmi ses nombreux amis, elle compte des musiciens (Chopin, Berlioz, Gounod…), des peintres (Delacroix, Scheffer…) mais aussi des écrivains (Sand, Musset, Tourguéniev...).

Programmation musicale

Jacques Offenbach, Le voyage dans la lune (extr.) : Ballet des flocons de neige

Orchestre de la Suisse Romande

Neeme Järvi, dir.

Clara Schumann, Trio en sol mineur op.17 pour violon, violoncelle et piano (extr.) : Scherzo

Beaux Arts Trio

Jean-Sébastien Bach, Cantate BWV 35 "Geist und Seele wird verwirret" (extr.) : Gott hat alles wohlgemacht

Bernarda Fink, mezzo-soprano

Orchestre baroque de Fribourg

Petra Müllejans, dir.

Richard Wagner / Franz Liszt, Isoldes Liebestod S 447 (Mort d'Isolde) - pour piano

Nelson Goerner, piano

Frédéric Chopin / Pauline Viardot, Czary (magie)

Urszula Kryger, mezzo-soprano

Charles Spencer, piano

Louise Héritte-Viardot, Quatuor en la Maj. op.9 "Im Sommer" (extr.) : Fliegen und Schmetterlinge

Ensemble Viardot

Franz Liszt, Im Rhein im schönen Strome S 272 n°2

Stéphanie d'Oustrac, mezzo-soprano

Pascal Jourdan, piano

Louise Héritte-Viardot, Quatuor en ré Maj. op.11 (extr.) : Serenada

Ensemble Viardot

Robert Schumann, 3 Fantasiestück op.73 (extr.) : N°1

Mischa Maisky, violoncelle

Martha Argerich, piano

On l’appelle à chaque minute, ou elle se rappelle tout à coup qu’elle a une note à écrire, et ensuite on s’assoit là pendant des heures, sans avoir eu aucun plaisir d’elle ou des autres. Une vie pareille ne me conviendrait pas,Clara Schumann

, © Getty / Fine Art Images / Heritage Images

Robert Schumann, Dichterliebe op.48 (extr.) : Ich grolle nicht op.48 n°7

Brigitte Fassbaender, mezzo-soprano

Aribert Reimann, piano

Gabriel Fauré, Quatuor n°1 en ut mineur op.15 (extr.) : Allegro molto

Beaux Arts Trio

Gabriel Fauré, Tarentelle op.10 n°2

Felicity Lott, soprano

Ann Murray, mezzo-soprano

Graham Johnson, piano

Frédéric Chopin, Valse n°9 en la dièse Maj. op.69 n°1

Alfred Cortot, piano

Pauline Viardot, Sonate pour violon et piano n°2 en si bémol Maj (extr.) : Finale

Reto Kuppel, violon

Wolfgang Manz, piano

, © Getty / DEA / A. DAGLI ORTI / DeAgostini

Avec la participation de Stéphanie d’Oustrac dans le rôle de Pauline Viardot

Bibliographie

Disponible sur cette page Bibliographie de l'émission "Le fabuleux destin de Pauline Viardot"