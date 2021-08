Le fabuleux destin de Pauline Viardot (5/8) : La Muse des compositeurs, de Gounod à Berlioz

Comme sa sœur, Pauline a une voix très large - sur deux octaves et demie - avec des graves puissants et des aigus triomphants. Elle interprète les italiens, Bellini, Rossini, mais aussi et surtout la musique française de ses contemporains : Meyerbeer, Gounod, Berlioz.. tous fascinés par ses talents.

Portrait de Pauline Viardot par Maurice Sand (détail), © Getty / Photo Josse / Leemage / coll. Corbis Historical