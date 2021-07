Le fabuleux destin de Pauline Viardot (1/8) : Le Clan Garcia

Chez les Garcia, tout le monde chante : le père, la mère, le frère et la sœur, la future Maria Malibran. Pauline sera d’abord pianiste, et élève de Franz Liszt. De Londres à Mexico, la tribu voyage, accumule les succès, guidée par l’énergie du père, le grand ténor espagnol Manuel Garcia.

Pauline Viardot fête en 2021 ses 200 ans. À cette occasion, France Musique retrace le portrait d'une femme moderne pour son temps, à la fois cantatrice, compositrice et pianiste. Adulée pour sa voix et son sens de la scène, Pauline est aussi appréciée pour sa fidélité, son enthousiasme et son intelligence. Sur tous les fronts, elle partage son temps entre ses concerts, ses tournées à travers l'Europe, ses activités mondaines et sa vie de famille.

Grande figure parisienne, elle est au cœur des cercles artistiques et politiques, et incarne le XIXe siècle romantique. Parmi ses nombreux amis, elle compte des musiciens (Chopin, Berlioz, Gounod…), des peintres (Delacroix, Scheffer…) mais aussi des écrivains (Sand, Musset, Tourguéniev...).

Programmation musicale

GioacchinoRossini : Le barbier de Séville

- Sinfonia (Acte I - instrumental)

- Ecco ridente in cielo (Acte I - Cavatine Almaviva)

Luigi Alva, ténor (Le comte Almaviva)

Orchestre Symphonique de Londres dirigé Claudio Abbado

[DGG 415695-2]

Manuel Garcia : El polo del contrabandista

Michael Kevin Jones, violoncelle

Agustin Maruri, guitare

[Emec E-034]

Vincenzo Bellini : Norma : Ah! sì, fa core

Cécile Daroux, flûte traversière

Marie-Jeanne Séréro et Frédéric Lagarde, piano

[Continuo ADM 0113/1]

Félix Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d’été : Scherzo de l'Acte I

Orchestre Symphonique de Londres dirigé André Previn

[EMI CDC 7471632]

Gioachino Rossini : Le barbier de Séville : Una voce poco fa (Acte I - Cavatine Rosina Teresa Berganza, mezzo-soprano (Rosine)

Orchestre Symphonique de Londres dirigé Claudio Abbado

[DGG 415695-2]

Manuel Garcia : El poeta calculista : Yo que soy contrabandista (air du poète)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano (Le poète)

Orchestre La Scintilla dirigé par Adam Fischer

Elena Vicini, castagnettes

Claudio Mermoud, guitare

[Decca 4759077]

“Très bien, je suis fixée maintenant. Ferme ton piano, tu chanteras désormais”,Joaquina Garcia à sa fille Pauline

Johann Nepomuk Hummel : Variations en Fa Majeur sur un thème d'Armide de Gluck opus 57 : Variation 6

Howard Shelley, piano

[Chandos CHAN9807]

Franz Schubert : Sonate n°20 en La Majeur opus posth D 959 : Andantino

Jean-Francois Heisser, piano

[Gaumont GM 9701]

Charles-Auguste de Bériot : 9 études pour violon : Gulnare : Andantino et Marche : Moderato

Bella Hristova, violoniste

[Naxos 8.572267]

FranzLiszt : 12 études d'exécution transcendante S 139 : Etude d'exécution transcendante en fa min S 139 n°10

Nikolai Lugansky, piano

[Ambroisie AM 205]

Camille Saint-Saëns : Violons dans le soir - pour mezzo-soprano violon et piano

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Arnaud Thorette, violon

Johan Farjot, piano

[Aparte AP106]

Saverio Mercadfant : Andronico : Vanne se alberghi in petto (Acte I - Duo Irene et Andronico)

Jenniver Larmore, mezzo-soprano

Orchestre philharmonique de Londres dirigé par Antonello Allemandi

[Opera rara ORR231]

Gioacchino Rossini : La Cenerentola : Nacqui all'affanno (Acte II, scène 3 - Air de Cenerentola)

Karine Deshayes, mezzo-soprano (Cenerentola)

Les forces majeures dirigées par Raphaël Merlin

[Opera rara ORR231]

Avec la participation de Stéphanie d’Oustrac dans le rôle de Pauline Viardot

Bibliographie

Disponible sur la page Bibliographie de l'émission "Le fabuleux destin de Pauline Viardot"

