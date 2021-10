Widmann, Strauss & Beethoven : Con Brio - Jorg Widmann & Irish Ensemble Orchestra

Ce 24 septembre est paru, chez Alpha Classics, le nouvel album de Jörg Widmann. Con Brio, sa pièce créée en 2008, rend hommage à Beethoven de manière générale mais plus particulièrement à sa Septième Symphonie. Depuis sa création, la pièce est la plus jouée de Widmann, elle a été dirigée par plus de soixante chefs d'orchestre.

La pièce est certes une oeuvre hommage mais jamais elle ne parodie, ne cite ou n'imite Beethoven. Ou simplement par allusions momentanées. La partition est remplie de sons que Beethoven n'a jamais demandé à un orchestre de produire. Chose peu commune, les cinq premières pages sont consacrées à une élaboration mesure par mesure de nuances instrumentales que les musiciens devront transmettre au cour de la pièce par des battements de langue, effets d'archets et respirations dans un instrument ! Widmann a déclaré que son objectif était de créer un sentiment de fureur et d'insistance rappelant Beethoven.

Dans cet opus, on retrouve Jörg Widmann comme compositeur, soliste et chef dirigeant le très bon Irish Chamber Orchestra et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout cela est fait.... avec brio !