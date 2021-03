"Variations" par Clare Hammond

La pianiste britannique Clare Hammond joue les oeuvres de Karol Szymanowski, Helmut Lachenmann, Harrison Birtwistle, John Adams, Aaron Copland, Paul Hindemith etSofia Gubaïdulina, dans son disque "Variations" paru le 19 février 2021 sous le label Bis.

Pour sa cinquième sortie chez BIS,Clare Hammond a construit un programme aventureux de variations pour piano des XXe et XXIe siècles. De l'imposante Chaconne de Sofia Gubaidulina, au tendre chagrin des Variations de Paul Hindemith ou à la proclamation audacieuse et sans compromis d'Aaron Copland, le disque présente une nouvelle perspective sur le genre.

Hammond s'ouvre avec les 'Variations' sur un thème polonais de Karol Szymanowski de 1904, une effusion virtuose et intensément romantique qui contraste de manière frappante avec l'esprit et l'irrévérence de Helmut Lachenmann sur un thème de Schubert. Les oeuvres les plus récentes du programme sont l'élégie mercurielle de Harrison Birtwistle et son opposé polaire "I Still Play", une valse lyrique composée en 2017 par John Adams.

Décrite comme "une interprète vedette de la musique contemporaine" (The Observer), Clare Hammond s'est forgé une réputation de programmation de concerts imaginative. Comme elle l'admet elle-même dans ses notes de doublure, la forme de la variation peut en surface sembler à la fois limitative et limitée, mais les oeuvres qu'elle présente ici transcendent la forme de multiples manières créatives et parfois audacieuses.

Disque paru le 19 février 2021 sous le label Bis.