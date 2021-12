Trickster Orchestra - Cymin Samawatie

De la poésie persane et de la musique de chambre contemporaine, voilà ce que nous proposent Cymin Samawatie et son groupe. Ce dimanche, découvrez leur mélange caractéristique de musique contemporaine trans-traditionnelle !

La chanteuse Cymin Samawatie et le percussionniste Ketan Bhatti du groupe berlinois Cyminology appliquent leur langage musical poétique à plus grande échelle avec le Trickster Orchestra. Sous la direction artistique de Cymin et Ketan, l'orchestre interprète leur mélange caractéristique de musique contemporaine trans-traditionnelle. Cymin s'inspire des vers anciens et modernes allant des psaumes aux textes des poètes soufis Rumi et Hafiz, se produisant non seulement en farsi mais aussi en hébreu, en turc et en arabe. L'augmentation de l'instrumentation s'accompagne d'une expansion de la dynamique, des textures et des couleurs.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Cymin Samawatie est à la fois le leader charismatique du groupe et l'auteur de la plupart des morceaux. Née de parents iraniens en Allemagne, elle a été élevée de manière bilingue et biculturelle. Elle a étudié la musique classique à Hanovre, se concentrant sur les percussions et le piano, ainsi que la voix et la composition jazz à Berlin. Cymin écrit des textes en farsi (persan) et les met sur sa propre musique, souvent élaborée par l'improvisation. Elle déclare :

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.