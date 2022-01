Time Traveler's Suite - Inon Barnatan, © *

Selon le New-York Times, Inon Barnatan est l'un des pianistes les plus admirés de sa génération. Aujourd'hui, parait son troisième album sous le label PentaTone. Un véritable voyage musical plein de surprises !

Inon Barnatan est célébré pour sa sensibilité poétique, son intelligence musicale et son art consommé. Il a entamé son mandat de directeur musical du SummerFest de La Jolla Music Society de Californie en 2019. Le pianiste est régulièrement invité comme soliste par plusieurs des plus grands chefs et orchestres du monde. Il a récemment été, pendant trois saisons, l’artiste associé de l’Orchestre philharmonique de New York et a également recréé le légendaire concert de 1808 de Beethoven avec l’Orchestre symphonique de Cincinnati.

Passionné de musique contemporaine, Inon Barnatan a commandé et interprété des œuvres de nombreux compositeurs vivants, créant des pièces de Thomas Adès, Sebastian Currier, Avner Dorman, Alan Fletcher, Joseph Hallman, Alasdair Nicolson, Andrew Norman et Matthias Pintscher. Sa discographie, encensée par la critique, comprend l’intégrale des concertos pour piano de Beethoven chez Pentatone, Rachmaninov & Chopin: Cello Sonatas, enregistré pour Decca Classics, et Darknesse Visible, déclaré l’un des meilleurs albums de 2012 par le New York Times, encore une fois.

Aujourd'hui, il signe son troisième album chez PentaTone et redéfinit nos notions de la suite en nous faisant voyager dans le temps et dans l'espace, des pièces baroques de Bach, Haendel, Rameau et Couperin aux œuvres plus récentes de Ravel, Barber, Adès et Ligeti. Le programme culmine dans les ingénieuses Variations de Brahms et Fugue sur un thème de Haendel.