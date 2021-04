Thoughts about the piano - Claudia Chan

Le 24 octobre dernier, la pianiste sino-canadienne Claudia Chan achevait sa résidence à la Fondation Royaumont par un concert... mais il a été interdit au public à cause de la pandémie. Le programme a été maintenu et enregistré par le label B Records.

Claudia Chan, lauréate du concours d’Orléans 2016, avait décidé de revenir sur les œuvres qui l’ont marquée ces 3 dernières années. Au programme notamment, des oeuvres de jeunes compositeurs avec lesquels elle a travaillé.

A la base de mon travail de concertiste, il y a l’idée d’étudier une partition entièrement nouvelle, de discuter, de jouer avec celui qui l’a écrite, de découvrir ses intentions, parfois d'être simplement en sa compagnie.

Face à ces œuvres récentes, on trouve des pièces de Xenakis et d’Eliott Carter, ainsi qu'une très belle page du français Philippe Leroux, baptisée Ama.

Commande du concours Long Thibaud en 2009, cette pièce requiert une virtuosité incroyable. C'est un défi technique mais aussi intellectuel car au discours fragmenté s’enchaînent des passages liés et continus, des accords plaqués répondent à des traits et gammes déliés. L’architecture de cette pièce, qui dure plus d’un quart d’heure, est sans conteste très complexe.