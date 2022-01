Philip Glass : Akhnaten - Metropolitan Opera Orchestra & Chorus, ©

La vie et les croyances mystiques du pharaon Akhenaton ont inspiré à Philip Glass un opéra intense et envoûtant encore inédit sur la scène new-yorkaise, avec des chorégraphies acrobatiques parfaitement calées sur la partition.

Akhenaton est le fils du puissant pharaon Aménophis III. Lorsqu'il accède au trône, il réalise que le clergé est corrompu et profite des offrandes réservées aux dieux. Cela le conduit à remettre en cause non seulement les fondements de la tradition religieuse, mais aussi l'organisation de la société égyptienne dans son ensemble, provoquant ainsi le soulèvement des élites religieuses et du peuple contre lui.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

L'un des plus grands succès de la saison 2019-2020, Akhnaten de Philip Glass est le troisième opus de la trilogie du portrait du compositeur axée sur des personnalités révolutionnaires de l'histoire mondiale. Incarnant l'ancien pharaon égyptien qui a tenté de modifier radicalement sa société, le contre-ténor Anthony Roth Costanzo est en tête d'affiche de cette performance de la série Live in HD. Dans sa première saison au Met, Karen Kamensek dirige la partition hypnotique, dirigeant un casting qui comprend également la soprano Dísella Lárusdóttir dans le rôle de Queen Tye, la mezzo-soprano J'Nai Bridges dans le rôle de Nefertiti et la basse Zachary James dans le rôle d'Amenhotep I. La production sans cesse inventive de Phelim McDermott remplit la scène Met avec des visuels à couper le souffle, y compris des routines virtuoses de jonglage de motifs par Gandini Juggling.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.