On the other side - Quatuor face à face, © *

Le premier disque du nouveau label Scala Music nous propose un programme festif autour de la musique américaine. Gershwin, Bernstein ou Markeas dans des arrangements inédits pour piano et percussions; le tout mené par l'énergique Quatuor face à face !

Quatre femmes, quatre muses, quatre interprètes pour créer quatre compositeurs d’esthétiques et d’univers différents. De l’énergie joyeuse du célèbre West Side Story de Leonoard Bernstein à la nouvelle œuvre d’Alexandro Markeas, le quatuor Face à Face convoque les rites, les rythmes, les incantations et les danses. Ces quatre musiciennes puisent l’énergie aux racines du son, convoquent les mythes pour un programme fait d’éclat et de célébrations joyeuses.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Comment un tel quatuor à la mise en place si parfaite qu’elle est transcendée par une liberté, un swing, une beauté sonore, une joie rayonnante est-il si peu connu ? Eh bien… parce qu’il n’est pas programmé, pardi !

Alain Lompech (Classica)

Le Quatuor Face à Face est composé de quatre jeunes musiciennes aux personnalités artistiques tout à la fois fortes et sensibles. Toutes quatre, issues du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris avec de nombreux premiers prix, sont liées par une véritable passion pour le répertoire moderne et contemporain. Leur complicité musicale et humaine transparaît de manière évidente, tant dans leur jeu que dans leur choix de répertoire.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Très impliqué dans la création de répertoire pour leur formation, le Quatuor Face à Face collabore régulièrement avec des compositeurs pour réaliser des projets multidisciplinaires et pédagogiques parmi lesquels l’opéra pour enfants L’Enfant et la Nuit de Franck Villard (commande de l’Académie de Villecroze) et l’opéra de chambre Un Retour d’Oscar Strasnoy, commande du Festival d’Aix-en-Provence et de l’Ensemble Musicatreize. Le Quatuor Face à Face est par ailleurs invité à se produire sur les ondes de France Musique, de la Radio nationale espagnole et, à la télévision sur Arte.